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Боевики "ДНР" выпустили почти 250 зарядов "Града"
Сегодня, 5 ноября, оккупанты Донетчины, грубо нарушая мирные договоренности, обстреляли из реактивных систем залпового огня (РСЗО) районы Авдеевки и Опытного.
По данным пресс-центра штаба АТО, по Авдеевке противников было выпущено 137 реактивных снарядов, а по Опытному - 110.
"Цинично нарушая Минские договоренности, незаконные вооруженные формирования отдельных районов Донецкой области в очередной раз ставят под угрозу жизни мирных жителей. Тем самым демонстрируя, что здоровье, а самое главное, жизнь мирного населения, стариков и детей, в выходной день гуляющих на улице и занимавшихся повседневными делами, не имеет для них никакой ценности, - отмечается в сообщении. - Это в очередной раз подтверждает, что руководство боевиков намеренно идет на дальнейшее обострение конфликта и еще раз демонстрирует их нежелание соблюдать режим прекращения огня".
Ранее соцсети сообщали, что больницы Донецка полны ранеными боевиками, а у города идут мощные бои.
Теги: Донбасс, ДНР, АТО, РСЗО "Град"
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