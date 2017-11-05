Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Боевики "ДНР" выпустили почти 250 зарядов "Града"

05.11.2017 20:12
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Боевики "ДНР" выпустили почти 250 зарядов "Града"

Сегодня, 5 ноября, оккупанты Донетчины, грубо нарушая мирные договоренности, обстреляли из реактивных систем залпового огня (РСЗО) районы Авдеевки и Опытного.

По данным пресс-центра штаба АТО, по Авдеевке противников было выпущено 137 реактивных снарядов, а по Опытному - 110.

"Цинично нарушая Минские договоренности, незаконные вооруженные формирования отдельных районов Донецкой области в очередной раз ставят под угрозу жизни мирных жителей. Тем самым демонстрируя, что здоровье, а самое главное, жизнь мирного населения, стариков и детей, в выходной день гуляющих на улице и занимавшихся повседневными делами, не имеет для них никакой ценности, - отмечается в сообщении. - Это в очередной раз подтверждает, что руководство боевиков намеренно идет на дальнейшее обострение конфликта и еще раз демонстрирует их нежелание соблюдать режим прекращения огня".

Ранее соцсети сообщали, что больницы Донецка полны ранеными боевиками, а у города идут мощные бои.



Теги: Донбасс, ДНР, АТО, РСЗО "Град"
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх