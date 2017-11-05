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Боевики травмировали обстрелами украинского военного
05.11.2017 07:19
Во время обстрелов, которые устроили 4 ноября российско-оккупационные группировки на Донбассе, в рядах ВСУ есть т.н. "санитарная потеря".
Если с полуночи до шести вечера захватчики 11 раз нарушили перемирие, то потом усилили огонь,одиночно применяя минометы различных калибров. Всего за сутки пресс-центр штаба АТО зафиксировал 25 обстрелов со стороны противника. Украинские воины ответили 17 раз.
В результате боевых действий один украинский защитник получил боевую травму (на Луганщине).
Теги: Донбасс, АТО, боевики, ВСУ, обстрелы
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