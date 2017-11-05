Краматорск частично обезвожен

05.11.2017 12:12

В Краматорске из-за задолженности КП "Вода Донбасса" сокращена подача технической воды.



"В связи с сокращением подачи технической воды, по причине задолженности, компанией КП "Вода Донбасса" 05.11.2017 года после 10.00 до 17.00, после 22.00 до 05.00 (06.11.17) фильтровальная станция будет остановлена –сообщает Краматоский водоканал. - Для восстановления подачи технической воды администрацией КПП "Краматорский водоканал" предпринимаются возможные меры. КПП "Краматорский водоканал" очередной раз обращается к жителям города, имеющих задолженность по оплате услуг за водоснабжения и водоотведения немедленно погасить задолженность".



На предприятии обещают сообщать об изменении режима работы фильтровальной станции.