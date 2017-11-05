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На блокпосту задержали "помощника дежурного коменданта ДНР"
54-летний местный житель Макеевки (временно оккупирована) полгода работал на боевиков "ДНР" и получал от них зарплату. Однако пенсию решил оформить от украинской власти. Во время приезда в Волноваху за денежным обеспечением его разоблачили.
Этот житель Макеевки почти всю жизнь занимался частным извозом людей на собственном автомобиле. В августе 2014 решил сменить "вид деятельности" и пришел в военную комендатуру террористов. Преступную власть поддерживал, а потому и решил добавить и свой вклад в укрепление "порядка" в Макеевке.
Новобранца назначили помощником дежурного коменданта. Он заступал на службу в форме, но оружия новичку не доверили. Мужчина рассказывает, что в помещении дежурной части был металлический сейф, в котором находились 5 автоматов АК-74. Ключи от сейфа были только у старшего смены, однако, их он никому не передавал.
В обязанности помощника дежурного входило принимать вызовы от жителей, и направлять патрули по указанному адресу. Военные "ДНР", в свою очередь, доставляли "виновных" в комендатуру. За свою работу денег предатель, по его словам, не получал. Якобы давали только продуктовые наборы, которыми он обеспечивал свою семью.
В феврале 2015-го пособник боевиков уволился из комендатуры, потому что их подразделение начали переводить в так называемое казачество.
После этого он устроился экспедитором на газовозе и перевозил автомобильное топливо от граниыц РФ. На новой должности он также долго не задержался.
Макеевчанин зарегистрировался в Волновахе как переселенец и планировал получать украинскую пенсию. О своем пособничестве никому не рассказывал и надеялся, что никто никогда не узнает об измене.
На въезде в город мужчину остановили полицейские и во время проверки установили его преступную деятельности, предусмотренную ч. 1 ст. 256 "Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности" Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет, сообщает сайт полиции Донетчины.
Теги: Донбасс, полиция, задержание, блокпост, ДНР
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