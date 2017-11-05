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Архив - Донецкая область

На Донецком направлении обстреляны Авдеевка и Зайцево

05.11.2017 08:17
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На Донецком направлении обстреляны Авдеевка и Зайцево

По данным пресс-центра штаба АТО, на Донецком направлении в субботу было относительно спокойно. Но без обстрелов не обошлось.

Так, еще утром противник обстрелял из противотанкового гранатомета и стрелкового оружия защитников Авдеевки. Позже фиксировались обстрелы в районе Луганского.

А вечером и ночью боевики "ДНР" трижды обстреливали укрепления сил АТО из пехотного вооружения и минометов - у Зайцево, что возле оккупированной Горловки.

Напомним, что всего за сутки 4 ноября зафиксировано 25 обстрелов со стороны оккупантов Донбасса. В результате боевых действий один украинский воин получил боевую травму.



Теги: Донбасс, Авдеевка, боевики, обстрелы
 
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