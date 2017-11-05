На грани катастрофы: Донецкая фильтровальная станция опять попала под удар

05.11.2017 10:55

Сегодня, 5 ноября обнаружено попадание боеприпасов в резервную нитку эстакады хлоропровода в районе Донецкой фильтровальной станции (ДФС).



"Сегодня осколки повредили резервный хлоропровод, но существует огромная опасность попадания в действующий. Результаты утечки жидкого хлора будут катастрофическими, - сообщает КП "Вода Донбасса". - Напоминаем, что Донецкая фильтровальная станция - важнейший объект жизнеобеспечения, обеспечивающий питьевой водой жителей Авдеевки, части Донецка (Куйбышевский, Кировский, Петровский водопроводные узлы), а также Ясиноватой и населенных пунктов Ясиноватского района. Подготовка и транспортировка питьевой воды на ДФС обеспечивается благодаря мужеству и стойкости наших сотрудников, которые не оставляют свои рабочие места и продолжают выполнять работу, необходимую для многих сотен тысяч жителей Донецкого региона".



Напомним, что вечером 2 и ночью 3 ноября камера СММ, установленная на ДФС, зафиксировала очень мощную огневую активность – снаряды летали в обе стороны. Досталось, в конце концов, и самой станции.





4 ноября специальный представитель ОБСЕ в Украине Мартин Сайдик, комментируя обстрелы ДФС, заявил, что вокруг гражданской инфраструктуры на Донбассе необходимо создать специальные зоны безопасности.



