На Приморском направлении под ударом оказались позиции ВСУ у четырех населенных пунктов

05.11.2017 07:40

Оккупанты Донбасса во время обстрелов Приморского (Мариупольского) направления использовали вчера пулеметы, гранатометы и стрелковое вооружение.



По данным пресс-центра штаба АТО, под огнем противника на этом направлении вчера оказались опорные пункты ВСУ в районе Водяного, Касногоровки, Старогнатовки и Павлополя.



Всего за сутки пресс-центр штаба АТО зафиксировал 25 обстрелов со стороны противника. В результате боевых действий один украинский защитник получил боевую травму.