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На трассе Донетчины появился столб с солнечными батареями
05.11.2017 15:57
На национальной трассе Славянск-Донецк-Мариуполь на участке дороги в Константиновском районе (Донецкая область) установлена первая опора уличного освещения на солнечных батареях.
Теперь в темное время суток этот автономный комплекс будет освещать транспортную развязку - примыкание автодороги Н-32 Покровск - Бахмут - Михайловка к национальной трассе Н-20 Славянск - Донецк - Мариуполь, км 54 + 465), сообщает пресс-служба Службы автомобильных дорог в Донецкой области.
Отмечается, что эта территория уже давно имела проблемы с освещением. А новое оборудование с солнечными панелями позволит отказаться от централизованного энергоснабжения и постоянного ремонта питающего кабеля.
Теги: Донбасс, солнечные батареи, трасса, дорога
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