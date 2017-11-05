Озвучены приоритетные планы по прифронтовой Авдеевке

05.11.2017 15:02

Гендиректор Авдеевского коксохимического завода (входит в Группу Метинвест) Муса Магомедов в интервью avdeevka.city поделился планами на будущее - для АКХЗ, жизнь которого тесно переплетена с Авдеевкой (завод – градообразующее предприятие).



"Во-первых. Обеспечение Авдеевки газом. Это первая зима, которую город встречает без газоснабжения. АКХЗ финансирует половину стоимости проекта по прокладке ветки газопровода Очеретино-Авдеевка, - сообщил Муса Магомедов. - Мы уже перечислили около 29 млн грн в городской бюджет на строительные работы. Также по мере необходимости оказываем консультационную помощь и техподдержку по этому проекту. Плюс мы поддерживаем МЧС в восстановлении частного сектора, компания закупает оборудование и стройматериалы".



Несмотря на наличии инвестиций в производство, есть проблемы с логистикой и подрядчиками. "Но, несмотря на это, мы планируем обеспечить необходимое количество качественных капитальных и текущих ремонтов для завода, - продолжает руководитель АКХЗ. - Вместе с властями работаем над восстановлением и развитием города. Этому способствует Программа Социального Партнерства и ряд других договоренностей… Очень хочется построить в Авдеевке бассейн. Уже начали думать в этом направлении".



Напомним, что гендиректор АКХЗ отметил: "Сохранив жизнь заводу, мы сохранили жизнь городу".