- Сквозь линию разграничения прорвались более 30 тысяч человек09:02
- Стоять! Что задержали в КПВВ на линии разграничения08:56
- Плохие новости из Донецкой области: обстановка резко накалилась08:41
- На Донецком направлении обстреляны Авдеевка и Зайцево08:17
- Мариуполь взяли под усиленную охрану08:00
- Казанский: Кажется, что в Донецке задались целью уничтожить все, что только возможно07:59
- На Приморском направлении под ударом оказались позиции ВСУ у четырех населенных пунктов07:40
- В Мариуполе женщина умерла от кровопотери после ссоры с мужем07:30
- Боевики травмировали обстрелами украинского военного07:19
- Волкер о конфликте на Донбассе: Это управляется Россией07:16
Плохие новости из Донецкой области: обстановка резко накалилась
Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 4 ноября), в Донецкой области выросло количество нарушений режима прекращения огня. Среди прочего зафиксировано примерно 300 взрывов (в предыдущий отчетрый период их было в три раза меньше).
Так, во второй половине дня 3 ноября, находясь в подконтрольном правительству г. Светлодарск (57 км к северо-востоку от Донецка), наблюдатели слышали 21 взрыв неопределенного происхождения, а также очереди и выстрелы из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия — все в 3–10 км к юго-востоку и юго-западу.
Вечером 2 и ночью 3 ноября камера СММ, установленная на Донецкой фильтровальной станции (15 км к северу от Донецка), зафиксировала очень мощную огневую активность – снаряды летали в обе стороны. Досталось, в конце концов, и самой ДФС.
Вечером 2 ноября камера СММ в подконтрольном правительству г. Авдеевка (17 км к северу от Донецка) зафиксировала 1 снаряд с севера на юг, за которым последовали 2 взрыва неопределенного происхождения — все в 4–6 км к юго-юго-западу. На следующий день, осуществляя мониторинг на юго-западной окраине Авдеевки в течение примерно 5 часов, команда Миссии зафиксировала ориентировочно 30 взрывов неопределенного происхождения и 5 очередей из крупнокалиберного пулемета — все в 2–6 км в секторе от востоко-юго-востока до юга.
Днем 3 ноября, пребывая на железнодорожной станции в подконтрольном оккупантам "ДНР" г. Ясиноватая (16 км к северо-востоку от Донецка) в течение примерно 5,5 часов, наблюдатели слышали примерно 150 взрывов неопределенного происхождения, а также очереди и выстрелы из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия — все за 1–5 км к северо-западу.
Теги: Донбасс, Авдеевка, обстрелы, Донецкая фильтровальная станция, СММ ОБСЕ
- Обстрелы Авдеевки и Водяного не прекращаются вообще
- Бойцы ВСУ меняют тактику под Авдеевкой и наносят сокрушительный удар: артиллерия с пяти разных точек полностью "ровняет" позиции "ДНР" - кремлевские террористы считают потери. ВИДЕО
- Сегодня под обстрел боевиков попали Авдеевка и Старогнатовка
- Обстрелы Авдеевки продолжаются и сегодня с утра
- В Авдеевке снаряды попали в многоэтажки: разрушены квартиры и коммуникации, есть пострадавшие
- В Авдеевке продукты есть, но деньги у горожан заканчиваются (ВИДЕО)
- Сквозь линию разграничения прорвались более 30 тысяч человек09:02
- Стоять! Что задержали в КПВВ на линии разграничения08:56
- Луганское направление: 7 обстрелов, боевики кроют минометами08:50
- Плохие новости из Донецкой области: обстановка резко накалилась08:41
- В ОРЛО нашли труп на месте пожара08:23
- На Донецком направлении обстреляны Авдеевка и Зайцево08:17
- Мариуполь взяли под усиленную охрану08:00
- Казанский: Кажется, что в Донецке задались целью уничтожить все, что только возможно07:59
- На Приморском направлении под ударом оказались позиции ВСУ у четырех населенных пунктов07:40
- В Мариуполе женщина умерла от кровопотери после ссоры с мужем07:30
- Сквозь линию разграничения прорвались более 30 тысяч человек09:02
- Стоять! Что задержали в КПВВ на линии разграничения08:56
- Луганское направление: 7 обстрелов, боевики кроют минометами08:50
- Плохие новости из Донецкой области: обстановка резко накалилась08:41
- В ОРЛО нашли труп на месте пожара08:23
- На Донецком направлении обстреляны Авдеевка и Зайцево08:17
- Мариуполь взяли под усиленную охрану08:00
- Казанский: Кажется, что в Донецке задались целью уничтожить все, что только возможно07:59
- На Приморском направлении под ударом оказались позиции ВСУ у четырех населенных пунктов07:40
- В Мариуполе женщина умерла от кровопотери после ссоры с мужем07:30
- Как утром встать с "той ноги"?22:33
- Червоне вино знижує рівень цукру у крові21:15
- Криница у чёрта на куличках21:01
- Зов природы: С осенним дождиком под ручку20:00
- Названы основные причины звона и зуда в ушах16:35
- Усталость официально признана заболеванием09:35
- Корисні властивості імбиру, його використання09:04
- Комплименты, которые мужчина никогда не забудет08:38
- Медики поделились действенными народными рецептами от простуды07:20
- Раскрыта неожиданная тайна драгоценных камней21:01
- Тревожные новости пришли с донбасских пунктов пропуска
- Кравчук наконец раскрыл правду о Будапештском меморандуме
- Донбасс SOS дал совет касательно электронного пенсионного для переселенцев
- Сестра беременной жертвы ДТП в Харькове рассказала, кого винит в трагедии
- Кто на самом деле стоит за делом Авакова-младшего, Саакашвили раскрыл карты
- Експерт: ви ламали голову над тим, хто справжній «замовник» справи Авакова-молодшого? Я розкрию цю таємницю
- Это было на руку Кремлю: комбат АТО выступил с резким заявлением о блокаде Донбасса
- Переселенцам не дают обещанного
- Плохие подарки, которые нельзя никому дарить
- Боевики на Донбассе собрали танковый кулак