Плохие новости из Донецкой области: обстановка резко накалилась

05.11.2017 08:41

Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 4 ноября), в Донецкой области выросло количество нарушений режима прекращения огня. Среди прочего зафиксировано примерно 300 взрывов (в предыдущий отчетрый период их было в три раза меньше).



Так, во второй половине дня 3 ноября, находясь в подконтрольном правительству г. Светлодарск (57 км к северо-востоку от Донецка), наблюдатели слышали 21 взрыв неопределенного происхождения, а также очереди и выстрелы из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия — все в 3–10 км к юго-востоку и юго-западу.



Вечером 2 и ночью 3 ноября камера СММ, установленная на Донецкой фильтровальной станции (15 км к северу от Донецка), зафиксировала очень мощную огневую активность – снаряды летали в обе стороны. Досталось, в конце концов, и самой ДФС.



Вечером 2 ноября камера СММ в подконтрольном правительству г. Авдеевка (17 км к северу от Донецка) зафиксировала 1 снаряд с севера на юг, за которым последовали 2 взрыва неопределенного происхождения — все в 4–6 км к юго-юго-западу. На следующий день, осуществляя мониторинг на юго-западной окраине Авдеевки в течение примерно 5 часов, команда Миссии зафиксировала ориентировочно 30 взрывов неопределенного происхождения и 5 очередей из крупнокалиберного пулемета — все в 2–6 км в секторе от востоко-юго-востока до юга.



Днем 3 ноября, пребывая на железнодорожной станции в подконтрольном оккупантам "ДНР" г. Ясиноватая (16 км к северо-востоку от Донецка) в течение примерно 5,5 часов, наблюдатели слышали примерно 150 взрывов неопределенного происхождения, а также очереди и выстрелы из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия — все за 1–5 км к северо-западу.