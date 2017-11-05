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Полицейские Донетчины дрались и стреляли
Среди сотрудников уголовного розыска, следствия и участковых офицеров полиции Донетчины в территориальных подразделениях проходит конкурс "Лучший в службе". Финалисты будут объявлены 21 ноября в День Достоинства и Свободы.
Конкурс проходит в несколько этапов. В ходе первого следователи, участковые и оперативники сдавали зачеты по теоретическим знаниям, после чего перешли к практическим упражнениям.
Правоохранители соревновались в стрельбе из пистолета Макарова, сдавали бег (1 км), проводили спарринги по рукопашному бою.
По подсчетам судей, в финал конкурса вышли три сотрудника полиции от Мариупольского гарнизона.
Следователь, участковый офицер и оперуполномоченный 21 ноября будут бороться за звание лучшего в службе полицейского Донецкой области.
Теги: Донбасс, стрельба, полиция, рукопашный бой
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