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Провокации и имитация: стало известно о подлости боевиков ОРДО
Украинская сторона совместного центра по координации и контролю за прекращением огня на Донбассе (СЦКК) обвинила незаконные вооруженные формирования (НВФ) отдельны районов Донецкой области (ОРДО - временно неподконтрольная Украине территория) в провокационных случаях нарушения режима прекращения огня. Причем делают это оккупанты, срывая ремонтно-восстановительные работы.
"Так, 03 ноября 2017 года, НВФ ОРДО обстреляли Донецке фильтровальную станцию. Сотрудники станции зафиксировали повреждения резервного хлоропровода. Эта боевая активность направлена, прежде всего, на обоснование их обстрелов и дискредитацию подразделений Вооруженных Сил Украины. А также связана с нежеланием НВФ ОРДО проводить плановые регламентные работы по обслуживанию камеры (имеется в виду видеокамера в районе ДФС – прим. ред.) и ее нормальному функционированию по верификации случаев нарушения режима прекращения огня", - отмечает украинская в СЦКК.
Напомним, что вечером 2 и ночью 3 ноября камера СММ, установленная на ДФС, зафиксировала очень мощную огневую активность – снаряды летали в обе стороны. Досталось, в конце концов, и самой станции.
4 ноября специальный представитель ОБСЕ в Украине Мартин Сайдик, комментируя обстрелы ДФС, заявил, что вокруг гражданской инфраструктуры на Донбассе необходимо создать специальные зоны безопасности.
5 ноября было обнаружено попадание боеприпасов в резервную нитку эстакады хлоропровода в районе ДФС
Теги: Донбасс, боевики, обстрелы, Донецкая фильтровальная станция
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