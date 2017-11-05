Сквозь линию разграничения прорвались более 30 тысяч человек

05.11.2017 09:02

За прошедшие сутки пассажиро-транспортный поток через контрольные пункты въезда-выезда, что на линии разграничения в районе проведения АТО, был интенсивным. Всего в КПВВ было оформлено 30,2 тысячи человек и 4,2 тысячи транспортных средств, сообщает Госпогранслужба Украины.





По данным ГПСУ, в КПВВ "Майорск" вчера было оформлено 6440 человек и 830 транспортных средств; в КПВВ "Марьинка" - 7760 человек и 1490 транспортных средств; в КПВВ "Новотроицкое" - 5826 человек и 1110 транспортных средств; в КПВВ "Гнутово" - 3185 человек и 896 транспортных средств; в КПВВ "Станица Луганская" (пешеходный) – 7017 человек.



Сегодня утром у КПВВ "Майорск" зафиксировано 30 авто на въезд и 80 - на выезд; у КПВВ "Марьинка" - 50 и 120; у КПВВ "Новотроицкое" - 0 и 30; у КПВВ "Гнутово" - 50 и 40 соответственно.