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Славянская оперзона: рейд по клубам, гранаты и нож защитника марихуаны
В течение недели в дежурную часть Славянского отдела полиции ГУ Национальной полиции в Донецкой области поступило 881 сообщения 61 из них - с признаками уголовного преступления.
Одним из наиболее резонансных дел стало изъятие у 56-летнего жителя Славянска 100 килограммов каннабиса и гранат.
Лиманские правоохранители ликвидировали наркопритон, который организовал 34-летний житель Лимана. Местом сбора нарколюбителей оказалась его квартира, в которой были изъяты наркотические вещества и устройства для их приготовления.
В рамках операции "Мигрант" в Славянской оперативной зоне 6 иностранцев привлечены к административной ответственности. Четверо нелегалов принудительно возвращены за пределы страны, одному из них в дальнейшем запрещен въезд в Украину.
Также полицейские провели ночной рейд по развлекательным заведениям Славянской оперзоны. Во время отработки они проверили местные кафе, бары и ночные клубы. Появление правоохранителей в клубе в селе Новоселовка Лиманского района стало неожиданностью в первую очередь для посетителей. Ведь среди гостей кафе были несовершеннолетние.
На железнодорожном вокзале Лимана правоохранители изъяли нож и наркотики. 50-летний житель Киевской области, приехав на Донетчину, прихватив с собой нож "для самозащиты" и марихуану. При пересадке в Лимане у него всё это изъяли.
Кроме того, полиция привлекает к ответственности двух наркозависимых жителей Славянска, которые обокрали своих родственников. Один из правонарушителей обманным путем снял средства со счета своего деда, другой вынес из дома дорогой телевизор, принадлежавший матери, сообщает Славянский отдел полиции Донецкой области.
Теги: Донбасс, наркотики, полиция, гранаты
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