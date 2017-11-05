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Соцсети: больницы Донецка полны ранеными боевиками, у города – мощные бои
Сегодня, 5 ноября, вечером, обострилась ситуация у оккупированного Донецка. "Командование" боевиков традиционно винит во всём ВСУ. Украинская сторона уверяет, что лишь адекватно отвечает на провокации противника.
Официальных данных от штаба АТО на данный момент нет (кроме сообщения в сводке от шести вечера, что противник начал применять РСЗО). Соцсети же полны сообщениями о "прилетах".
Так, жители Донецка сообщают, что впервые за долгое время пострадал Киевский район. Якобы зафиксированы попадания даже в жилые дома. При этом пользователи соцсетей не исключают, что оккупанты, получив мощную ответку от ВСУ, воспользовались традиционной тактикой самообстрелов. Т.е. – развернули минометы и ударили по захваченному ими же Донецку.
Координатор в "Стоп Террор" Семен Кабакаев около семи вечера сообщал: "Только что российские войска обстреляли наши позиции и мирное население из РСЗО Град, был выпущен полный пакет. Ситуация начала обостряться, сейчас получат достойную ответку".
И ответка таки пошла. Врач-переселенец из Енакиево, блогер Александр Чернов, со ссылкой на свои источники, сообщает, что больницы Донецка переполнены ранеными боевиками, которых накрыло на их позициях.
Волонтер, воевавший в зоне проведения АТО, руководитель благотворительного фонда "Мир и Ко" Мирослав Гай уверяет, что в данный момент в районе Путиловки (северная окраина Донецка) идет бой с применением тяжелого вооружения.
Теги: Донецк, Донбасс, боевики, ВСУ, обстрелы
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