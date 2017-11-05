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Соцсети: "власти ДНР" обобрали детей
05.11.2017 09:37
Жители ОРДО (отдельные районы Донецкой области — неподконтрольная Украине территория) сообщают в соцсетях, что "власти" самопровозглашенной "ДНР" не доплатили учащимся техникумов обещанные стипендии.
По словам родителей, в среднем их дети недополучили по от 125 до 300 рублей. "Пенсию, наверное, повысили за счет детских стипендий", - отмечается в одном из комментариев. В ответ на это другие пользователей соцсетей сообщают, что "пенсии – это пенсионный фонд, а стипендии – это бюджет".
Большиство сходится во мнении, что "власти" в очередной раз наобещали с три короба, "а сами продолжают красть".
Теги: Донбасс, дети, стипендия, ДНР, соцсети
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