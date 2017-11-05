Стоять! Что задержали в КПВВ на линии разграничения

05.11.2017 08:56

Представители Госпогранслужбы Украины сообщили о нарушениях, которые пограничники совместно с представителями фискальной службы зафиксировали вчера у линии разграничения на Донетчине.



Так, в КПВВ "Майорск" и "Новотроицкое" среди вещей гражданина Украины и в двух автомобилях были выявлены мобильные телефоны, аксессуары к ним и медицинское оборудование на сумму почти 100 тыс. грн. Все товары граждане перемещали на временно оккупированную территорию. Транспортные средства и товары переданы представителям Государственной фискальной службы для принятия правового решения.



Кроме того, в КПВВ "Майорск" пограничники Краматорского отряда и фискальной службы обнаружили у гражданина Украины, который ехал с оккупированной территории, более 50 тыс. грн. Для выяснения обстоятельств его передали сотрудникам полиции.