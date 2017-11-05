Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Стоять! Что задержали в КПВВ на линии разграничения

05.11.2017 08:56
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Стоять! Что задержали в КПВВ на линии разграничения

Представители Госпогранслужбы Украины сообщили о нарушениях, которые пограничники совместно с представителями фискальной службы зафиксировали вчера у линии разграничения на Донетчине.

Так, в КПВВ "Майорск" и "Новотроицкое" среди вещей гражданина Украины и в двух автомобилях были выявлены мобильные телефоны, аксессуары к ним и медицинское оборудование на сумму почти 100 тыс. грн. Все товары граждане перемещали на временно оккупированную территорию. Транспортные средства и товары переданы представителям Государственной фискальной службы для принятия правового решения.

Кроме того, в КПВВ "Майорск" пограничники Краматорского отряда и фискальной службы обнаружили у гражданина Украины, который ехал с оккупированной территории, более 50 тыс. грн. Для выяснения обстоятельств его передали сотрудникам полиции.



Теги: Донбасс, задержание, линия разграничения, КПВВ
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх