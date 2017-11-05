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Стоять! Что задержали в КПВВ на линии разграничения
Представители Госпогранслужбы Украины сообщили о нарушениях, которые пограничники совместно с представителями фискальной службы зафиксировали вчера у линии разграничения на Донетчине.
Так, в КПВВ "Майорск" и "Новотроицкое" среди вещей гражданина Украины и в двух автомобилях были выявлены мобильные телефоны, аксессуары к ним и медицинское оборудование на сумму почти 100 тыс. грн. Все товары граждане перемещали на временно оккупированную территорию. Транспортные средства и товары переданы представителям Государственной фискальной службы для принятия правового решения.
Кроме того, в КПВВ "Майорск" пограничники Краматорского отряда и фискальной службы обнаружили у гражданина Украины, который ехал с оккупированной территории, более 50 тыс. грн. Для выяснения обстоятельств его передали сотрудникам полиции.
Теги: Донбасс, задержание, линия разграничения, КПВВ
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- Стоять! Что задержали в КПВВ на линии разграничения08:56
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