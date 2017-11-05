- В Бахмуте министр высадил "Аллею Мира"14:20
- "Мобильное" МВД: график приема сервисного центра на Донетчине13:42
- Приморское направление прицельно обстреляли 12 раз13:15
- Ситуация в зоне АТО: появилась карта обстрелов и официальная информация о боевой травме13:02
- В Белой Церкви проходят торжества по случаю возвращения из зоны АТО героической бригады12:44
- Зачем нужна ВГА в разрушенном Широкино?12:29
- Краматорск частично обезвожен12:12
- В "ДНР" куда-то пропали танки12:08
- На Донетчине до смерти забили женщину11:48
- СММ ОБСЕ недолго побыла у границы11:43
В Бахмуте министр высадил "Аллею Мира"
Сегодня, 5 ноября, в Бахмуте (бывший Артемовск, Донецкая область), в рамках Всеукраинской бессрочной экологической акции "Посади дерево мира" министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак совместно с представителями Донецкой облгосадминистрации, местными жителями и представителями религиозных конфессий высадил в сквере Дружбы "Аллею Мира".
В этом году акция началась накануне Международного дня предупреждения эксплуатации окружающей среды во время войны и военных конфликтов. Она будет проходить под девизом "Посади дерево мира в прифронтовой зоне".
Высадка "Аллеи Мира" призвана не только озеленить разные уголки Украины, но и шаг за шагом приобщать каждого жителя нашей страны к спасению природы и личному вкладу в ее развитие, сообщает пресс-служба Донецкой ОГА.
Теги: Донбасс, министр, деревья, Бахмут
- Донетчину охватили грандиозные уборка и посадка (ИНФОГРАФИКА)
- У Греции непомерные аппетиты- требует 7 млрд. евро в течение 48 часов
- Часть долгов Украине просто спишут, - Яресько
- "Неарестованный" министр доходов и сборов "Ташкент" заявил, что в «ДНР» профицит бюджета (ВИДЕО)
- Добывать альтернативный газ или нет? Независимая экспертиза сделает свой вывод
- "Главный кот Базилио ДНР" допелся до отставки
- В Бахмуте министр высадил "Аллею Мира"14:20
- В Луганске вспомнили революцию14:13
- "Мобильное" МВД: график приема сервисного центра на Донетчине13:42
- Приморское направление прицельно обстреляли 12 раз13:15
- Луганщина пережила 14 обстрелов, прилетело более 30 мин13:08
- Ситуация в зоне АТО: появилась карта обстрелов и официальная информация о боевой травме13:02
- В Белой Церкви проходят торжества по случаю возвращения из зоны АТО героической бригады12:44
- Зачем нужна ВГА в разрушенном Широкино?12:29
- Краматорск частично обезвожен12:12
- В "ДНР" куда-то пропали танки12:08
- Два по три: как будут отдыхать украинцы под Новый год и Рождество14:34
- В Бахмуте министр высадил "Аллею Мира"14:20
- В Луганске вспомнили революцию14:13
- В Москве проходят массовые задержания "революционеров"14:00
- "Мобильное" МВД: график приема сервисного центра на Донетчине13:42
- Приморское направление прицельно обстреляли 12 раз13:15
- Луганщина пережила 14 обстрелов, прилетело более 30 мин13:08
- Ситуация в зоне АТО: появилась карта обстрелов и официальная информация о боевой травме13:02
- В Белой Церкви проходят торжества по случаю возвращения из зоны АТО героической бригады12:44
- Зачем нужна ВГА в разрушенном Широкино?12:29
- Как утром встать с "той ноги"?22:33
- Червоне вино знижує рівень цукру у крові21:15
- Криница у чёрта на куличках21:01
- Зов природы: С осенним дождиком под ручку20:00
- Названы основные причины звона и зуда в ушах16:35
- Усталость официально признана заболеванием09:35
- Корисні властивості імбиру, його використання09:04
- Комплименты, которые мужчина никогда не забудет08:38
- Медики поделились действенными народными рецептами от простуды07:20
- Раскрыта неожиданная тайна драгоценных камней21:01
- Тревожные новости пришли с донбасских пунктов пропуска
- Донбасс SOS дал совет касательно электронного пенсионного для переселенцев
- Кравчук наконец раскрыл правду о Будапештском меморандуме
- Сестра беременной жертвы ДТП в Харькове рассказала, кого винит в трагедии
- Кто на самом деле стоит за делом Авакова-младшего, Саакашвили раскрыл карты
- Експерт: ви ламали голову над тим, хто справжній «замовник» справи Авакова-молодшого? Я розкрию цю таємницю
- Спецпред ОБСЕ на Минских переговорах по Донбассу выступил с важным заявлением
- Переселенцам не дают обещанного
- Это было на руку Кремлю: комбат АТО выступил с резким заявлением о блокаде Донбасса
- В оккупированном Донбассе исчезли гаубицы