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Архив - Донецкая область

В Бахмуте министр высадил "Аллею Мира"

05.11.2017 14:20
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В Бахмуте министр высадил "Аллею Мира"

Сегодня, 5 ноября, в Бахмуте (бывший Артемовск, Донецкая область), в рамках Всеукраинской бессрочной экологической акции "Посади дерево мира" министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак совместно с представителями Донецкой облгосадминистрации, местными жителями и представителями религиозных конфессий высадил в сквере Дружбы "Аллею Мира".

В этом году акция началась накануне Международного дня предупреждения эксплуатации окружающей среды во время войны и военных конфликтов. Она будет проходить под девизом "Посади дерево мира в прифронтовой зоне".

Высадка "Аллеи Мира" призвана не только озеленить разные уголки Украины, но и шаг за шагом приобщать каждого жителя нашей страны к спасению природы и личному вкладу в ее развитие, сообщает пресс-служба Донецкой ОГА.



Теги: Донбасс, министр, деревья, Бахмут
 
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