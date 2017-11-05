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В "ДНР" куда-то пропали танки
Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 4 ноября), наблюдатели зафиксировали очередные нарушения отвода вооружения в зоне конфликта на Донбассе.
Так, в неподконтрольных правительству районе Донецкой области наблюдатели еще раз посетили постоянное место хранения вооружения, расположенное за пределами соответствующих линий отвода, и отметили, что там по-прежнему отсутствуют 7 танков (шесть Т-64 и один Т-72).
Кроме того в неподконтрольном правительству районе беспилотный летательный аппарат (БПЛА) СММ среднего радиуса действия обнаружил 2 боевые машины пехоты (БМП-1) в укрытиях вблизи с. Долгое (22 км к северо-западу от Луганска).
В Донецке наблюдатели видели бронетранспортер (БТР-80), на котором размещались 11 человек с пулеметами и ручными противотанковыми гранатометами (РПГ).
Теги: Донбасс, ДНР, танки, СММ ОБСЕ
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