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В Донецке подорвались дети
05.11.2017 18:24
Один школьник погиб, двое пострадали сегодня в результате взрыва боеприпаса в оккупированном боевиками "ДНР" Донецке.
Как сообщили в "силовых ведомствах" псевдореспублики, сегодня на западе Донецка подорвались трое детей 2007 года рождения. По предварительным данным, один из них скончался, двое других ранены.
Известно, что пострадали учащиеся школы №105, а трагедия произошла на стадионе школы №110. Погибшему мальчику 12 ноября было бы 10 лет. Еще двое с тяжелыми ранениями направлены в детскую клиническую больницу.
Инцидент произошел, после того как один из детей в районе стадиона увидел неизвестный предмет и бросил в него кирпич. А предметом оказался неразорвавшийся снаряд…
Теги: Донецк, Донбасс, дети, подрыв
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