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Жительницу Покровска осудили за мат

05.11.2017 15:30
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Жительницу Покровска осудили за мат

Красноармейский горрайонный суд Донецкой области рассмотрел поступивший из Покровского отдела полиции материал в отношении женщины пенсионного возраста, которая совершила административное правонарушение, предусмотренное статьей 173 КУоАП (мелкое хулиганство).

"Судом было установлено, что указанная гражданка 16 июня 2017 года в 14 часов 50 минут, находясь на балконе квартиры в доме в микрорайоне "Солнечный" в городе Покровске, высказывалась в адрес другой женщины, которая является старшей дома около десяти лет, нецензурной бранью, в присутствии посторонних лиц словесно оскорбляла ее и унижала, чем нарушила общественный порядок и спокойствие граждан", – сообщает сайт "Судебная власть Украины".

Постановлением Красноармейского горрайонного суда от 15 сентября женщина была признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.173 КУоАП, ей назначено наказание в виде штрафа в размере пяти не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, что составляет 85 гривен.

Постановлением апелляционного суда Донецкой области от 18 октября апелляционная жалоба оставлена без удовлетворения, а постановление Красноармейского горрайонного суда – без изменений.



Теги: Донбасс, суд, мат, Покровск (Красноармейск)
 
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