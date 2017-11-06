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Адский минометный обстрел Водяного длился час. У ВСУ потеря
Самой горячей точкой в прошедшее воскресенье на передовой Приморского направления стало Водяное, передает MRPL.CITY.
По информации украинских военных, утром формирования «ДНР» более часа вели обстрел из 120 и 82-миллиметровых минометов, вооружения БМП, гранатометов по позициям Водяного. Такой же обстрел велся у Талаковки. ВСУ вели ответный огонь. Вследствие боевого противостояния получил ранения один украинский военнослужащий. Во второй половине дня при обстреле окраин Водяного применялись противотанковые гранатометы.
Всего за прошедшие сутки в зоне ведения боев на Донбассе зафиксировано 23 обстрела. Отмечается, что дважды применялись реактивные системы залпового огня, 8 раз - минометы разных калибров, один раз – 122-миллиметровая артиллерия. ВСУ дали 14 ответов. В результате боевых действий двое украинских военных получили ранения.
Теги: Донбасс, обстрел, АТО, ВСУ, Водяное
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