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Донецкая фильтровальная станция снова под обстрелом
06.11.2017 16:35
Донецкая фильтровальная станция опять повреждена в результате обстрела, передает MRPL.CITY.
Как сообщает пресс-служба КП «Компания «Вода Донбасса», обнаружены попадания боеприпасов.
«5 ноября обнаружено попадание боеприпасов в резервную нитку эстакады хлоропровода. Осколки повредили резервный хлоропровод, но существует огромная опасность попадания в действующий. Результаты утечки жидкого хлора будут катастрофическими», - сказано в сообщении.
На ДФС отметили, что транспортировка и подготовка питьевой воды для жителей Авдеевки, части Донецка и населенных пунктов Ясиноватского района обеспечиваются благодаря мужеству и стойкости сотрудников предприятия.
Напомним, что ранее о повреждениях на фильтровальной станции сообщалось 3 ноября.
Теги: Донбасс, обстрел, Вода Донбасса
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