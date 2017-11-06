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Архив - Донецкая область

Донецкая фильтровальная станция снова под обстрелом

06.11.2017 16:35
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Донецкая фильтровальная станция снова под обстрелом

Донецкая фильтровальная станция опять повреждена в результате обстрела, передает MRPL.CITY.

Как сообщает пресс-служба КП «Компания «Вода Донбасса», обнаружены попадания боеприпасов.

«5 ноября обнаружено попадание боеприпасов в резервную нитку эстакады хлоропровода. Осколки повредили резервный хлоропровод, но существует огромная опасность попадания в действующий. Результаты утечки жидкого хлора будут катастрофическими», - сказано в сообщении.

На ДФС отметили, что транспортировка и подготовка питьевой воды для жителей Авдеевки, части Донецка и населенных пунктов Ясиноватского района обеспечиваются благодаря мужеству и стойкости сотрудников предприятия.

Напомним, что ранее о повреждениях на фильтровальной станции сообщалось 3 ноября.



Теги: Донбасс, обстрел, Вода Донбасса
 
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