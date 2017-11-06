Донік: вже завтра-післязавтра у європейських ЗМІ з’являться розгромні статті, а на вулицях Києва – незадоволені протестувальники. Збіг?

06.11.2017 09:17

За словами волонтера Романа Доніка, вже зараз можна спрогнозувати чим закінчаться синхронні обстріли на фронті, - про це інформує видання replyua.net з посиланням на допис оглядача в соціальній мережі.



Так, Донік зауважує, що зараз на фронті відбуваються обстріли на кшталт тих, які здійснювалися у 2014-2015 роках: виїжджає кілька РСЗВ з боку терористів, дають залпи по наших позиціях і по мирному населенню на окупованій території. Повідомлення свідчать, що серед мирних мешканців вже є жертви, по наших військових поки-що інформації немає. Зараз у повітрі висять десятки російських БПЛА, сотні відеокамер чекають на залпи з нашого боку: зафіксовану «відповідь» будуть називати «обстрілами мирного населення». Але залпів у відповідь не буде – занадто очевидною є провокація щоб на неї реагувати. Та це і не важливо – незважаючи ні на що, завтра представники терористів виступлять із вимогами до міжнародного співтовариства «покарати хунту».



Відтак, завтра – післязавтра на шпальтах європейських проросійських ЗМІ з’являться звинувачення на нашу адресу. «Журналісти» будуть описувати жахливі обстріли та смакувати криваві подробиці. Піднімуть тему про те, що Київ не виконує Мінських угод, а Порошенко буцімто не контролює армію. І в той же самий час, за дивним збігом обставин, у центрі Києва зберуться люди, які будуть створювати ілюзію незадоволення владою. Також будуть кричати, що Порошенко не виправдав сподівань, не контролює, не справляється. Але ж це просто збіг, правда? – зауважує Донік.

Источник: http://replyua.net