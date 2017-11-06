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Инвалидам Мариуполя с 1 декабря повысят пенсии, - вице-премьер
Вице-премьер-министр Павел Розенко анонсировал повышение пенсий инвалидам, проживающим в Украине и в Мариуполе в частности. Очередной этап повышения запланирован с 1 декабря 2017 года. Об этом Павел Розенко заявил в эфире ТК «112 Украина», передает MRPL.CITY.
«На сегодня в условиях пенсионной реформы перечислялись только трудовые пенсии. Социальные пенсии, в том числе выплаты инвалидам, будут увеличиваться с увеличением прожиточного минимума. Последующее увеличение прожиточного минимума предусмотрено с 1 декабря этого года. Поэтому соответствующие выплаты будут увеличиваться с 1 декабря», - сказал вице-премьер.
По его словам, пенсии будут расти в соответствии с осовремениванием пенсионной реформы.
«Я прекрасно понимаю, что на эти пенсии выжить невозможно. Но это не последнее повышение пенсий и на этом пенсионная реформа не заканчивается. Акт за 1 октября, когда перечислили пенсии, он первый, но не последний. Будут новые решения, будут новые повышения пенсий, будут новые осовременивания», - подчеркнул он.
Также Павел Розенко добавил, что лично он хотел бы, чтобы пенсии повышали не на 10-20%, а минимум в два раза.
Теги: Донбасс, Мариуполь, пенсия, инвалиды
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