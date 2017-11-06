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Права и обязанности переселенцев Донбасса: самые популярные домыслы
Среди переселенцев Донбасса распространен ряд заблуждений относительно прав и обязанностей ВПЛ, передает MRPL.CITY со ссылкой на dnews.
Переселенцам нелегко разобраться в тонкостях законодательных актов, из-за чего возникают ошибочные представления о правах ВПЛ. Самые популярные из них опровергли юристы Норвежского совета по делам беженцев.
· Нет ограничения по времени пребывания на месте проживания, указанного в справке ВПЛ. По словам юристов, многие переселенцы убеждены, что для сохранения выплат нужно находиться не меньше трех суток на подконтрольной Украине территории по приезду. Но в законодательстве указано, что поводом для отмены выплат является только отсутствие переселенца более 60 дней, а не конкретные сроки нахождения.
· Проверки ВПЛ упростили, но не отменили. Переселенцы, нуждающиеся в социальных выплатах, проходят плановую проверку по месту проживания или идентификацию в «Ощадбанке» (кроме госслужащих и военнослужащих). «Решение проблем» с проверками за 50% от выплат с помощью чиновников, как гласит еще один домысел – наказуемое преступление.
· Переселенцы могут получать субсидию, как и другие украинцы. Это касается также ВПЛ, которые арендуют жилье.
· «Бесплатные» услуги оплаты или вознаграждения не требуют. Канцтовары, деньги за справку и прочее нужно расценивать как просьбу сотрудников учреждения, а не обязательство.
· Справку ВПЛ получают не только переселенцы, прописанные на неподконтрольной территории. Для получения этого статуса нужно какое-либо подтверждение проживания на неподконтрольной территории: трудовая книжка, зачетка, диплом и другое.
· Получить свидетельство о рождении или смерти человека, проживающего на неподконтрольной территории нужно в ограниченные сроки. Помощь по рождению ребенка можно получить по украинскому свидетельству о рождении и заявлению, поданному не больше чем через год после появления младенца на свет. Получение свидетельства о смерти, а следовательно, и наследства, происходит в течение полугода.
Напомним, что для переселенцев Донбасса и Крыма открыли бесплатную «горячую линию», по которой ВПЛ ответят на вопросы и предоставят профессиональные консультации.
Теги: Украина, Донбасс, права, переселенцы
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