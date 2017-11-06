Права и обязанности переселенцев Донбасса: самые популярные домыслы

06.11.2017 20:10

Среди переселенцев Донбасса распространен ряд заблуждений относительно прав и обязанностей ВПЛ, передает MRPL.CITY со ссылкой на dnews.

Переселенцам нелегко разобраться в тонкостях законодательных актов, из-за чего возникают ошибочные представления о правах ВПЛ. Самые популярные из них опровергли юристы Норвежского совета по делам беженцев.

· Нет ограничения по времени пребывания на месте проживания, указанного в справке ВПЛ. По словам юристов, многие переселенцы убеждены, что для сохранения выплат нужно находиться не меньше трех суток на подконтрольной Украине территории по приезду. Но в законодательстве указано, что поводом для отмены выплат является только отсутствие переселенца более 60 дней, а не конкретные сроки нахождения.

· Проверки ВПЛ упростили, но не отменили. Переселенцы, нуждающиеся в социальных выплатах, проходят плановую проверку по месту проживания или идентификацию в «Ощадбанке» (кроме госслужащих и военнослужащих). «Решение проблем» с проверками за 50% от выплат с помощью чиновников, как гласит еще один домысел – наказуемое преступление.

· Переселенцы могут получать субсидию, как и другие украинцы. Это касается также ВПЛ, которые арендуют жилье.

· «Бесплатные» услуги оплаты или вознаграждения не требуют. Канцтовары, деньги за справку и прочее нужно расценивать как просьбу сотрудников учреждения, а не обязательство.

· Справку ВПЛ получают не только переселенцы, прописанные на неподконтрольной территории. Для получения этого статуса нужно какое-либо подтверждение проживания на неподконтрольной территории: трудовая книжка, зачетка, диплом и другое.

· Получить свидетельство о рождении или смерти человека, проживающего на неподконтрольной территории нужно в ограниченные сроки. Помощь по рождению ребенка можно получить по украинскому свидетельству о рождении и заявлению, поданному не больше чем через год после появления младенца на свет. Получение свидетельства о смерти, а следовательно, и наследства, происходит в течение полугода.

Напомним, что для переселенцев Донбасса и Крыма открыли бесплатную «горячую линию», по которой ВПЛ ответят на вопросы и предоставят профессиональные консультации.