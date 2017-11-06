Предприниматель присвоил деньги, выделенные на ремонт детских учреждений

06.11.2017 21:30

Предприниматель, проживающий и Донецкой области, присвоил примерно 1,2 млн грн, которые выделили на ремонт нескольких школ и детского сада



В ходе досудебного расслледования удалось установить, что за 2015 год дииректор ООО подписал 4 контракта с отделом образования районной администрации Марьинки и сельским советом Богоявленского на ремонт детского сада и трех местных школ.



Согласно договорам, общая стоимость работа составляет примерно 3,4 млн грн. На эти средства должны были провести капитальный ремонт котельных.

По при проверке проектно-сметной документации, предпринимателб существенно завысил стоимость оборудования. Часть работ так и не была выполнена. Таким образом, мужчина присвоил себе примерно 1,2 млн грн.



На данный момент возбуждено уголовное дело, проведено расследование и обвинительный акт уже направлен в суд. предприниматель может получить до 12 лет тюрьмы.





