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Предприниматель присвоил деньги, выделенные на ремонт детских учреждений
06.11.2017 21:30
Предприниматель, проживающий и Донецкой области, присвоил примерно 1,2 млн грн, которые выделили на ремонт нескольких школ и детского сада
В ходе досудебного расслледования удалось установить, что за 2015 год дииректор ООО подписал 4 контракта с отделом образования районной администрации Марьинки и сельским советом Богоявленского на ремонт детского сада и трех местных школ.
Согласно договорам, общая стоимость работа составляет примерно 3,4 млн грн. На эти средства должны были провести капитальный ремонт котельных.
По при проверке проектно-сметной документации, предпринимателб существенно завысил стоимость оборудования. Часть работ так и не была выполнена. Таким образом, мужчина присвоил себе примерно 1,2 млн грн.
На данный момент возбуждено уголовное дело, проведено расследование и обвинительный акт уже направлен в суд. предприниматель может получить до 12 лет тюрьмы.
Автор статьи: Наталья Рябчун
Источник: http://zi.dn.ua
Теги: Донбасс, деньги, ремонт, предприниматель
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