Разведка: в "лднр" готовят ротацию офицерского состава ВС РФ

06.11.2017 18:30

По данным Главного управления военной разведки Минобороны Украины, в тактическом звене управления т.н. армейских корпусов оккупантов идет подготовка к ротации офицерского состава ВС РФ.

Предполагается досрочная ротация командиров и начальников из числа российских офицеров, имеющих низкий уровень личной подготовки, которые халатно относятся к служебным обязанностям и «не проявили» себя в ходе боевых действий против сил АТО.

Указанная категория офицеров вообще не допускается к тестированию на предмет продолжения службы в составе российских оккупационных войск.

Вчера состоялось тестирование офицеров управления одного из соединений т.н. 1 АК. При этом из 80 офицеров, которые должны проходить тестирование, были допущены только 15, относительно других решение не принято. Тестирование младшего офицерского состава используется российским командованием как один из способов повышения их мотивации к активизации боевых действий против сил АТО.

Источник: http://sprotyv.info