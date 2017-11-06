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Российские танки в Киеве: есть опасные моменты в войне за Донбассе. ВИДЕО
Донецкий журналист Денис Казанский считает, что война на Донбассе идет уже не ради возвращения оккупированных территорий под контроль Украины, а ради того, чтобы российские танки не оказались в других украинских городах.
Такое мнение он озвучил в интервью "Апострофу".
"Дело в том, что вопрос войны – это ведь не вопрос уже даже возврата Донбасса, это вопрос не пустить дальше. Потому что, если не будет фронта завтра, то что будет? Просто появятся эти танки…Да, в Днепре, в Харькове и так далее. Это не вопрос уже даже отвоевывания, это вопрос какого-то заграждения", - говорит Казанский.
По его словам, Украина задается вопросом как возвращать территории, а в оккупированных городах не собираются возвращаться. Журналист говорит, что если ситуация продолжит развиваться в этом направлении еще пару лет, то в случае референдума жители Украины скажут, что Донбасс возвращать не нужно.
"А если затянется эта ситуация еще – а она уже затянулась – то я не вижу вообще перспектив возвращения", - констатирует Казанский.
При этом на вопрос о том, возможно ли возвращение оккупированного Донбасса военным путем, журналист отвечает утвердительно.
"Конечно, возможно, всегда возможно. Мы же не знаем, что произойдет. Если Россия оттуда уйдет, то – конечно. По сути, украинская армия просто зайдет, не встречая толком никаких препятствий. Но победить Россию, пока она там – вряд ли", - считает он.
Также Казанский отмечает, что даже западные партнеры Украины не настаивают на военном пути возвращения оккупированных территорий.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Россия, Донбасс, Киев, война, АТО
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