С декабря из Константиновки и Лисичанска пустят поезда на Западную Украину

06.11.2017 17:18

С 10 декабря КП «Укрзализныця» планирует ввести новые поезда, которые будут курсировать по маршрутам «Лисичанск — Ужгород» и «Константиновка — Ивано-Франковск».



Такое сообщение сделала пресс-служба предприятия.



Руководитель предприятия отметил, что будет запущено сразу несколько еновых маршрутов, и нее только на Западную Украину. В частности, планируется увеличить количество маршрутов в Мариуполь.



КП «Укрзализныця» планирует обновление вагонного парка. В частности, будет заменено 500 спальныых вагонов. Также будет заменено 70% комплектов постельного белья.

Также ранее сообщали Пригородные перевозки на Донеччине будут осуществлять в утепленных вагонах





