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Архив - Донецкая область

С декабря из Константиновки и Лисичанска пустят поезда на Западную Украину

06.11.2017 17:18
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С декабря из Константиновки и Лисичанска пустят поезда на Западную Украину

С 10 декабря КП «Укрзализныця» планирует ввести новые поезда, которые будут курсировать по маршрутам «Лисичанск — Ужгород» и «Константиновка — Ивано-Франковск». 

Такое сообщение сделала пресс-служба предприятия. 

Руководитель предприятия отметил, что будет запущено сразу несколько еновых маршрутов, и нее только на Западную Украину. В частности, планируется увеличить количество маршрутов в Мариуполь. 

КП «Укрзализныця» планирует обновление вагонного парка. В частности, будет заменено 500 спальныых вагонов. Также будет заменено 70% комплектов постельного белья.

Также ранее сообщали  Пригородные перевозки на Донеччине будут осуществлять в утепленных вагонах



Автор статьи: Наталья Рябчун


Теги: Украина, Донбасс, Константиновка, Лисичанск
 
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