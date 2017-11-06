В Донецке трое детей подорвались на мине

06.11.2017 13:48

Вчера на стадионе школы №110 Петровского района от взрыва мины пострадали трое детей

Один мальчик погиб, а двое тяжело ранены. Пострадавших детей направили в областной травматологический центр . Об этом сообщают СМИ так называемой ДНР.

Как стало известно журналистам ZI, погибшему ребенку на днях исполнилось бы десять лет. Ребята находились на стадионе и увидели какой-то предмет. Один из детей кинул в него камень. Это оказался неразорвавшийся снаряд. О трагедии написал министр здравоохранения непризнанной республики Александр Оприщенко на своей странице в Фейсбук.

Один из выживших мальчиков получил осколочные ранения мягких тканей ног, а второй – более сложные травмы. Это открытое ранение голени и осколочные переломы костей голени. В первом случае ребенку провели хирургическую обработку ран и удалили осколки.

Во втором случае врачи планируют сделать ревизию подколенной области и бедренной артерии, а также синтез аппаратами внешней фиксации. Оба ребенка находятся в тяжелом состоянии.

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