​За что боролся: идеолог “ДНР” Манекин рассказал о страшных издевательствах оккупантов над его 70-летним отцом и женой

07.11.2017 15:29

Ярый сторонник “народной республики”, гражданин России Роман Манекин последние несколько лет живет в Донецке. После внезапного задержания “МГБ ДНР” провел на подвале 35 дней. За это время у сепаратиста обострилась травма, однако террористы не пускали к Манекину доктора. Предатель Украины написал, как оккупанты издевались над ним и его родственниками больше месяца, передает “Диалог.UA”.

“За решеткой организм мобилизовался, не сбоил, а как только почувствовал волю, стали выползать еще и старые болезни”, - пожаловался на террористов “ДНР” Манекин. Он уверяет, что его отец и жена не знали причин задержания, однако тоже попали в “жернова” репрессий оккупантов, которые он еще недавно желал пережить всем украинцам. “Они не знали, чем рисковали, когда бесстрашно вступились за меня.

Я, находясь между зубьями костедробильной машины, знал это наверняка. Знаю об унижениях, которым их подвергли: папу, семидесятисемилетнего человека, офицера, ветерана МВД, кавалера семи медалей за беспорочную служб, и жену - обычную домохозяйку, которая никогда ничего не знала ни о моих публикациях (не дружит с Инетом), ни о моих делах”, - написал Манекин.