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Кремль зажал деньги: ДНРовцы принялись жестко экономить на людях
Главари террористической группировки "Донецкая народная республика" ("ДНР") с 1 января 2018 года сократят на временно оккупированной территории численность работников социальной сферы. Об этом на своей странице в Facebook написал руководитель группы "Информационное сопротивление", народный депутат от фракции "Народный фронт" Дмитрий Тымчук.
"В связи с сокращением финансирования и уменьшением финансовых "дотаций" со стороны РФ, по указанию руководства "ДНР", "министерством труда и социальной политики ДНР" принято решение о начале сокращения с 1 января 2018 года численности работников социальной сферы", - сообщил он.
"Всего планируется сократить 20% работников данной сферы", - добавил военный эксперт.
Тымчук также отметил, что с ноября наблюдается фактическое прекращение производственного процесса на ОАО "Донецкий металлургический завод".
"Причина - прекращение выделения средств управляющей компанией ООО "Внешторгсервис". За указанные средства приобретались горюче-смазочные материалы, сырье, оборудование и другие необходимые средства для производства", - пояснил депутат.
Теги: Донбасс, Российская Федерация, финансирование, сокращение, работник, ДНР, Тымчук
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