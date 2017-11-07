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Архив - Донецкая область

Ситуация на КПВВ 7 ноября в Донецкой области

07.11.2017 12:16
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Ситуация на КПВВ 7 ноября в Донецкой области

Государственная пограничная служба Украины сообщает о небольшом увеличении пассажиро-транспортного потока. Самым загруженным по-прежнему остается блокпост «Гнутово».

Сегодня утром на пунктах пропуска находилось следующее количество транспорта (въезд-выезд): «Майорск» – 20/90; «Марьинка» – 30/80; «Новотроицкое» – 0/20; «Гнутово» – 120/80.

Очевидцы сообщают о напряженной ситуации на стоп-контроле «Гнутово» в направлении Мариуполя. Также большая очередь уже ранним утром собралась недалеко от пункта пропуска «Марьинка», на Каргиле.

КПВВ «Майорск»
Пока нет данных.
КПВВ «Марьинка»
4.13 Каргил. 5.12 по московскому. Очередь до моста. В 5 утра было еще темно, но по опыту около 80.
9.37 Курахово, в сторону Донецка около 40-50 машин. Льготной очереди нет.
10.35 Очередь из авто на мосту, пеших очень много...
10.43 Проехали Курахово украинский блокпост за час- полтора (примерно с 9 до 10 утра по киевскому).
КПВВ «Новотроицкое»
9.50 Еленовка в Волноваху, не доезжая поворота метров 300. Перлына до третьего туалета. В Донецк, Еленовку в почти никого.
10.50 На Новотроицке на Донецк пешая очередь небольшая, 60 человек. 10 машин льготы и ещё около 50 машин в общей очереди.
КПВВ «Гнутово»
8.15 Друг подъехал ( в сторону Мариуполя) в 6.00 Звонит - говорит (армагидец). В 9.00 звонил, говорит авто очень много. Проехал, уже на укр.



Теги: Донбасс, Донецкая область, пограничники, КПВВ, ГПСУ
 
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