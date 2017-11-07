Смертная казнь с конфискацией имущества: у Захарченко вынесли резонансный "приговор" насильнику и убийце ребенка

07.11.2017 11:56

Оккупационная “власть” “ДНР” вынесла смертный приговор мужчине, обвиненному в изнасиловании и убийстве малолетнего ребенка. Пресс-служба “верховного суда республики” сообщает, что 21 августа 2015 года мужчина изнасиловал 9-летнего ребенка. Пытаясь скрыть преступление, насильник убил свою жертву, пишет “Диалог.UA”.

Вскоре подозреваемый, житель города Шахтерска, был задержан. “Силовикам” “ДНР” удалось доказать его вину. “Учитывая все обстоятельства дела, а также характеристику личности осужденного и уровень его общественной опасности, суд постановил признать его виновным в совершении преступлений”, - говорится в сообщении оккупантов.

К слову, задержанный ранее уже привлекался к уголовной ответственности за изнасилование ребенка. В итоге оккупанты признали донетчанина виновным в жутком преступлении и вынесли ему приговор – смертная казнь с конфискацией всего имущества.