- Смертная казнь с конфискацией имущества: у Захарченко вынесли резонансный "приговор" насильнику и убийце ребенка11:56
- Военные медики попали под обстрел на Донбассе. ВИДЕО11:34
- Военные нанесли ответный удар по боевикам на Донбассе11:05
- За сутки боевики 13 раз обстреляли позиции сил АТО на Донбассе10:14
- Главарь ДНР Александр Захарченко в который раз отличился конфузом. ВИДЕО09:55
- Стало известно, почему российские наемники усилили обстрелы на Донбассе: Тымчук рассказал, с чем связано новое военное обострение в зоне АТО09:34
- “Две батареи бухла он уничтожил”, - в соцсетях поднялся дикий хохот из-за помутнения у Захарченко по поводу “уничтожения артиллерии ВСУ”08:15
- Волкер: У России есть два варианта действий на Донбассе07:46
- Сегодня будет приостановлено водоснабжение 6 городов Донетчины07:31
- Все, что нужно знать о “высокоморальных скрепах ру***ого мира”: террористы разнесли медицинский пункт ВСУ под Песками07:15
Смертная казнь с конфискацией имущества: у Захарченко вынесли резонансный "приговор" насильнику и убийце ребенка
Оккупационная “власть” “ДНР” вынесла смертный приговор мужчине, обвиненному в изнасиловании и убийстве малолетнего ребенка. Пресс-служба “верховного суда республики” сообщает, что 21 августа 2015 года мужчина изнасиловал 9-летнего ребенка. Пытаясь скрыть преступление, насильник убил свою жертву, пишет “Диалог.UA”.
Вскоре подозреваемый, житель города Шахтерска, был задержан. “Силовикам” “ДНР” удалось доказать его вину. “Учитывая все обстоятельства дела, а также характеристику личности осужденного и уровень его общественной опасности, суд постановил признать его виновным в совершении преступлений”, - говорится в сообщении оккупантов.
К слову, задержанный ранее уже привлекался к уголовной ответственности за изнасилование ребенка. В итоге оккупанты признали донетчанина виновным в жутком преступлении и вынесли ему приговор – смертная казнь с конфискацией всего имущества.
Теги: Донбасс, суд, приговор, смертная казнь, ДНР, Захарченко, оккупанты
- У Захарченко готовятся вынести резонансный приговор - семейной паре из Горловки в "ДНР" грозит смертная казнь
- Мракобесие в "ДНР": "верховный суд" запретил четыре "экстремистские" книги на территории недореспублики
- "Суд ДНР" приговорил киевлянина, приехавшего к родителям в Макеевку, к двум годам лишения свободы
- В ДНР хотят ввести смертную казнь за коррупцию
- "Бацька" Лукашенко снова пошел против Путина: в Беларуси впервые вынесли обвинительный приговор наемнику, воевавшему на стороне террористов "ДНР"
- Мариуполец получил восемь лет тюрьмы за месяц "работы" боевиком
- Смертная казнь с конфискацией имущества: у Захарченко вынесли резонансный "приговор" насильнику и убийце ребенка11:56
- Военные медики попали под обстрел на Донбассе. ВИДЕО11:34
- Военные нанесли ответный удар по боевикам на Донбассе11:05
- За сутки боевики 13 раз обстреляли позиции сил АТО на Донбассе10:14
- Главарь ДНР Александр Захарченко в который раз отличился конфузом. ВИДЕО09:55
- Стало известно, почему российские наемники усилили обстрелы на Донбассе: Тымчук рассказал, с чем связано новое военное обострение в зоне АТО09:34
- “Две батареи бухла он уничтожил”, - в соцсетях поднялся дикий хохот из-за помутнения у Захарченко по поводу “уничтожения артиллерии ВСУ”08:15
- Волкер: У России есть два варианта действий на Донбассе07:46
- Сегодня будет приостановлено водоснабжение 6 городов Донетчины07:31
- Все, что нужно знать о “высокоморальных скрепах ру***ого мира”: террористы разнесли медицинский пункт ВСУ под Песками07:15
- Смертная казнь с конфискацией имущества: у Захарченко вынесли резонансный "приговор" насильнику и убийце ребенка11:56
- Военные медики попали под обстрел на Донбассе. ВИДЕО11:34
- В интернете открылся виртуальный музей Василия Стуса11:15
- Военные нанесли ответный удар по боевикам на Донбассе11:05
- В аэропорту Одессы у пассажира изъяли 43 контрабандных iPhone X10:45
- Бензин в Украине может подорожать до 30 гривен за литр10:36
- ФФУ "узаконила" гимн Украины перед матчами УПЛ10:20
- За сутки боевики 13 раз обстреляли позиции сил АТО на Донбассе10:14
- Главарь ДНР Александр Захарченко в который раз отличился конфузом. ВИДЕО09:55
- Стало известно, почему российские наемники усилили обстрелы на Донбассе: Тымчук рассказал, с чем связано новое военное обострение в зоне АТО09:34
- Гастроэнтеролог рассказал, на каком масле полезнее жарить яичницу21:53
- Как определить подлинность сливочного масла: простые советы21:10
- Медики подсказали, как избежать инсульта13:30
- Гороскоп на 2018 год Жёлтой Земляной Собаки от Василисы Володиной12:00
- Скоро придут морозы: как правильно ухаживать за кожей осенне-зимний период08:18
- Электронные сигареты смертельно опасны для жизни07:45
- Советы для ленивых: Как заставить лень работать на себя?07:30
- Магнитные бури в ноябре: когда ожидать и как правильно себя вести07:04
- Как утром встать с "той ноги"?22:33
- Червоне вино знижує рівень цукру у крові21:15
- Тревожные новости пришли с донбасских пунктов пропуска
- Соцсети: больницы Донецка полны ранеными боевиками, у города – мощные бои
- Донбасский фронт: появилось объяснение резкого обострения
- Донбасс SOS дал совет касательно электронного пенсионного для переселенцев
- Стоять! Что задержали в КПВВ на линии разграничения
- Сквозь линию разграничения прорвались более 30 тысяч человек
- Спецпред ОБСЕ на Минских переговорах по Донбассу выступил с важным заявлением
- Официально: сегодня боевики "ДНР" применили РСЗО, в рядах ВСУ - потери
- Опубликован новый график приема мобильного офиса Ощадбанка у линии разграничения
- Переселенцам не дают обещанного