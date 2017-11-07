- Угроза захвата Мариуполя с моря и сухопутным путем остается актуальной22:23
- Последствия обстрела Донецка ужасны20:42
- Кремль зажал деньги: ДНРовцы принялись жестко экономить на людях20:24
- Боевики обстреляли позиции ВСУ из гранатометов и минометов20:11
- В БТИ Донецка ускорят процесс оформления документов19:31
- ГУР: В Донбассе назревает конфликт офицеров РФ и местных боевиков16:49
- В Донецке насчитали целых 20 памятников Ленину16:31
- Укрзализныця снижает пропуск поездов на Мариуполь15:49
- За что боролся: идеолог “ДНР” Манекин рассказал о страшных издевательствах оккупантов над его 70-летним отцом и женой15:29
- Ельченко, Волкер и Хейли провели профессиональный разговор по миротворцам на Донбассе15:11
Угроза захвата Мариуполя с моря и сухопутным путем остается актуальной
Экс-руководитель группы пограничников в секторе «М» указал на актуальность угрозы захвата Мариуполя с моря или сухопутным путем.
Генерал-майор в запасе, руководитель группы пограничной службы в секторе "М" в 2014 году Олег Медведчук заявляет, что угроза захвата оккупантами Мариуполя сухопутным путем и с высадкой десанта с Азовского моря остается актуальной. Как передает корреспондент УНИАН, об этом Медведчук сказал на пресс-конференции в Киеве. «Я, как руководитель группировки пограничников в секторе «М» в АТО в то время (в 2014 году), вам со всей ответственностью хочу доказать, что Мариуполь в то время был под серьезной угрозой», - подчеркнул он.
«По той оперативной разведывательной информации, противник готовил захват Мариуполя, причем эта операция готовилась как сухопутным путем, так и с высадкой с моря. Для того, чтобы захватить Мариуполь, там была создана соответствующая сепаратистская группировка», - сообщил Медведчук.
«Я хочу вам сказать, что эта актуальность не снята и сегодня. Война продолжается, и каждый воин должен ощутить защиту государства... Он должен ощутить ту моральную поддержку, которая стоит за ним», - подчеркнул он. «Мы почувствовали, что государственная власть обратила на это внимание», - заявил Медведчук, комментируя решение Высшего специализированного суда по рассмотрению уголовных и гражданских дел о пересмотре дела пограничника Сергея Колмогорова.
Как сообщал УНИАН, 6 ноября Высший специальный суд по рассмотрению уголовных и гражданских дел удовлетворил ходатайство защиты Колмогорова и отправил его дело на новое судебное расследование в Приморский райсуд Мариуполя. Также Высший спецсуд освободил из-под стражи самого Колмогорова.
Председательствующий по делу судья Станислав Кравченко сообщил, что мотивы решения суд не изложил из-за нехватки времени, однако полный текст решения будет обнародован в 9.15 9 ноября. Старшего солдата Колмогорова обвинили в убийстве пассажирки автомобиля, обстрелянного нарядом пограничников в Мариуполе 9 сентября 2014 года.
Тогда пограничники увидели на берегу Азовского моря автомобиль, который, как они утверждали, подавал фарами сигналы в море. Пограничники потребовали от водителя остановиться, но тот не подчинился. Командир блокпоста приказал подчиненным стрелять. 9 пограничников открыли огонь. Водитель не пострадал, женщина погибла.
В автомобиле находилась супружеская пара из Мариуполя. Приморский райсуд Мариуполя в ноябре 2016 года признал виновным в убийстве женщины только Колмогорова, и приговорил его к 13 годам лишения свободы. В феврале 2017 года Апелляционный суд Донецкой области оставил приговор в силе.
Теги: Донбасс, Российская Федерация, Мариуполь, суд, убийство, пограничники, АТО, ВСУ
- От Шеремета до Окуевой: Как власть реагирует на резонансные убийства в Украине
- Жестоким убийцам не могут вынести обвинительный приговор
- Бердянскому пограничнику дали 13 лет тюрьмы за борьбу с террористами
- Мужчина, убивший жену за новогоднее SMS, получил 13 лет тюрьмы
- В Херсонском порту арестовали судно с украинскими рабами
- В мариупольском суде по делу об убийстве сотрудника СБУ произошли стычки (ВИДЕО)
- Угроза захвата Мариуполя с моря и сухопутным путем остается актуальной22:23
- Последствия обстрела Донецка ужасны20:42
- Кремль зажал деньги: ДНРовцы принялись жестко экономить на людях20:24
- Боевики обстреляли позиции ВСУ из гранатометов и минометов20:11
- В БТИ Донецка ускорят процесс оформления документов19:31
- ГУР: В Донбассе назревает конфликт офицеров РФ и местных боевиков16:49
- В Донецке насчитали целых 20 памятников Ленину16:31
- Укрзализныця снижает пропуск поездов на Мариуполь15:49
- За что боролся: идеолог “ДНР” Манекин рассказал о страшных издевательствах оккупантов над его 70-летним отцом и женой15:29
- Ельченко, Волкер и Хейли провели профессиональный разговор по миротворцам на Донбассе15:11
- Один из авторов проекта избирательного кодекса пояснил, зачем нужна норма о сборе подписей в поддержку кандидатов в президенты22:39
- Угроза захвата Мариуполя с моря и сухопутным путем остается актуальной22:23
- Пьяный украинец ударил польского таможенника на границе22:01
- Кремль дает «задний ход» по Донбассу, – американский дипломат21:42
- Сделан первый шаг к новой системе голосования в Украине21:18
- «Так близко и так далеко от дома»: игроки «Шахтера» рассказали, каково вернуться в Донецкую область. ВИДЕО21:01
- Последствия обстрела Донецка ужасны20:42
- Кремль зажал деньги: ДНРовцы принялись жестко экономить на людях20:24
- Боевики обстреляли позиции ВСУ из гранатометов и минометов20:11
- Эксперты рассказали о вреде квашеной капусты20:05
- Эксперты рассказали о вреде квашеной капусты20:05
- Ахметов и другие: почему олигархи богатеют, несмотря на кризис в Украине14:49
- Гастроэнтеролог рассказал, на каком масле полезнее жарить яичницу21:53
- Как определить подлинность сливочного масла: простые советы21:10
- Медики подсказали, как избежать инсульта13:30
- Гороскоп на 2018 год Жёлтой Земляной Собаки от Василисы Володиной12:00
- Скоро придут морозы: как правильно ухаживать за кожей осенне-зимний период08:18
- Электронные сигареты смертельно опасны для жизни07:45
- Советы для ленивых: Как заставить лень работать на себя?07:30
- Магнитные бури в ноябре: когда ожидать и как правильно себя вести07:04
- Тревожные новости пришли с донбасских пунктов пропуска
- Соцсети: больницы Донецка полны ранеными боевиками, у города – мощные бои
- Донбасс SOS дал совет касательно электронного пенсионного для переселенцев
- Донбасский фронт: появилось объяснение резкого обострения
- Стоять! Что задержали в КПВВ на линии разграничения
- Сквозь линию разграничения прорвались более 30 тысяч человек
- Спецпред ОБСЕ на Минских переговорах по Донбассу выступил с важным заявлением
- Права и обязанности переселенцев Донбасса: самые популярные домыслы
- Официально: сегодня боевики "ДНР" применили РСЗО, в рядах ВСУ - потери
- Опубликован новый график приема мобильного офиса Ощадбанка у линии разграничения