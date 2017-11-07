Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В БТИ Донецка ускорят процесс оформления документов

07.11.2017 19:31
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В БТИ Донецка ускорят процесс оформления документов

Процесс оформления документов в Регистрационной палате города Донецка и ОТИ (бывшее БТИ) станет намного быстрее, об этом сообщил сегодня "Заместитель председателя Совета министров" ДНР Дмитрий Трапезников, передает lifedon.com.ua.

Жители Донецка каждый день сталкиваются с проблемами переоформления земельных участков, недвижимости, в связи с большими очередями в органах перерегистрации, а также всевозможной бумажной волокиты. Данный вопрос взял на контроль "Заместитель председателя Совета министров" ДНР Дмитрий Трапезников, который посетил орган в связи с постоянными жалобами.

В связи с этим, было принято решение по созданию рабочей комиссии, которая будет работать над устранением недостатков Регистрационной палаты. Кроме этого, "зампред Совмина" поручил "министерству" юстиции ДНР в течение 20 рабочих дней создать «Единое регистрационное окно» для ускорения процедуры получения необходимых документов.

«Считаю, что эффективным решением проблемы станет создание «Единого регистрационного окна». Это ускорит процедуру оформления и сократит очереди ожидания», — заявил Трапезников.



Теги: Донецк, Донбасс, регистрация, документы, земельный участок, оформление, ДНР
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх