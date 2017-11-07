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В БТИ Донецка ускорят процесс оформления документов
Процесс оформления документов в Регистрационной палате города Донецка и ОТИ (бывшее БТИ) станет намного быстрее, об этом сообщил сегодня "Заместитель председателя Совета министров" ДНР Дмитрий Трапезников, передает lifedon.com.ua.
Жители Донецка каждый день сталкиваются с проблемами переоформления земельных участков, недвижимости, в связи с большими очередями в органах перерегистрации, а также всевозможной бумажной волокиты. Данный вопрос взял на контроль "Заместитель председателя Совета министров" ДНР Дмитрий Трапезников, который посетил орган в связи с постоянными жалобами.
В связи с этим, было принято решение по созданию рабочей комиссии, которая будет работать над устранением недостатков Регистрационной палаты. Кроме этого, "зампред Совмина" поручил "министерству" юстиции ДНР в течение 20 рабочих дней создать «Единое регистрационное окно» для ускорения процедуры получения необходимых документов.
«Считаю, что эффективным решением проблемы станет создание «Единого регистрационного окна». Это ускорит процедуру оформления и сократит очереди ожидания», — заявил Трапезников.
Теги: Донецк, Донбасс, регистрация, документы, земельный участок, оформление, ДНР
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