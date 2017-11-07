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Архив - Донецкая область

Вблизи Мариуполя боевики стреляли из минометов

07.11.2017 12:56
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Вблизи Мариуполя боевики стреляли из минометов

Позиции ВСУ в секторе «Мариуполь» обстреляны из минометов. Об этом 0629 рассказала пресс-офицер сектора «Мариуполь» Ирина Карпюк.

За прошедшие сутки террористы т.н. «ДНР» 6 раз прицельно обстреляли позиции сил АТО на Приморском направлении. Позиции около Водяного были обстреляны из минометов 120 мм, гранатометов и пулеметов.

Позиции вблизи Красногоровки были обстреляны из гранатометов, а около Верхнеторецкого — минометов 82 мм.

Потерь среди военнослужащих нет.

В случае необходимости силы АТО открывали огонь в ответ.



Теги: Донбасс, ДНР, АТО, ВСУ, обстрелы, террористы, Мариупольское направление
 
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