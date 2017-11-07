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Вблизи Мариуполя боевики стреляли из минометов
07.11.2017 12:56
Позиции ВСУ в секторе «Мариуполь» обстреляны из минометов. Об этом 0629 рассказала пресс-офицер сектора «Мариуполь» Ирина Карпюк.
За прошедшие сутки террористы т.н. «ДНР» 6 раз прицельно обстреляли позиции сил АТО на Приморском направлении. Позиции около Водяного были обстреляны из минометов 120 мм, гранатометов и пулеметов.
Позиции вблизи Красногоровки были обстреляны из гранатометов, а около Верхнеторецкого — минометов 82 мм.
Потерь среди военнослужащих нет.
В случае необходимости силы АТО открывали огонь в ответ.
Теги: Донбасс, ДНР, АТО, ВСУ, обстрелы, террористы, Мариупольское направление
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