Вблизи Мариуполя боевики стреляли из минометов

07.11.2017 12:56

Позиции ВСУ в секторе «Мариуполь» обстреляны из минометов. Об этом 0629 рассказала пресс-офицер сектора «Мариуполь» Ирина Карпюк.

За прошедшие сутки террористы т.н. «ДНР» 6 раз прицельно обстреляли позиции сил АТО на Приморском направлении. Позиции около Водяного были обстреляны из минометов 120 мм, гранатометов и пулеметов.

Позиции вблизи Красногоровки были обстреляны из гранатометов, а около Верхнеторецкого — минометов 82 мм.

Потерь среди военнослужащих нет.

В случае необходимости силы АТО открывали огонь в ответ.