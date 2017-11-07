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Военные медики попали под обстрел на Донбассе. ВИДЕО
07.11.2017 11:34
В населенном пункте Пески (Донецкая область) военные медики попали под артиллерийский обстрел со стороны боевиков так называемой ДНР, сообщает apostrophe.ua.
Атака боевиков пришлась на эвакуационный пункт для раненых бойцов АТО.
"Услышали грохот. Все было красного цвета. Меня откинуло метра на три. Повыбегали на улицу. Сначала проверил, что все мои подчиненные живы и в порядке, а потом увидели развалины гаража и что наша санитарная машина полностью объята огнем", - рассказал представитель медслужбы.
Также он сообщил, что сначала обстрелы прекратились, а потом снова возобновились. Боевики били именно в расположение медиков.
Видео с последствиями обстрела опубликовано в YouTube Військове телебачення України:
Теги: Донбасс, Донецкая область, АТО, боевики, ВСУ, Пески, обстрелы
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