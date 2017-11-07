Военные нанесли ответный удар по боевикам на Донбассе

07.11.2017 11:05

Противник ведет обстрелы на всех направлениях. Обстановка на Донбассе остается напряженной, однако полностью контролируемой украинской армией. Об этом сообщает Штаб военной операции.

Так, на Мариупольском направлении оккупанты дважды били по укреплениям сил АТО из 120-миллиметровых минометов у Водяного. Под огонь минометов калибром 82 миллиметра попали защитники Верхнеторецкого. Кроме того, враг применял противотанковые гранатометы и пулеметы на подступах к Красногоровке.

На Луганском направлении под минометным огнем оказались опорные пункты Вооруженных Сил Украины у Трехизбенки. Из гранатометов противник бил неподалеку Луганского и Новолуганское.

Неспокойно было и в районе Авдеевки. Здесь, вечером захватчики в течение часа обстреливали наши позиции из пехотного вооружения.

"Всего с начала суток незаконные вооруженные формирования 13 раз нарушили перемирие. Силы АТО 8 раз превосходящим огнем заставляли врага прекратить провокации.

В результате боевых действий потерь среди украинских военнослужащих нет", – отметили в Штабе.

Напомним, в частях и подразделениях т.н. "ДНР" продолжает обостряться проблема дезертирства боевиков.

На протяжении прошедших выходных на оккупированных территориях Донбасса фиксировались перемещения сил и средств боевиков. В частности, от нп Кадиевка (быв. Стаханов) к нп Сентяновка (быв. Фрунзе) перебрасывался мобильный пункт управления оперативно-тактического звена оккупантов.