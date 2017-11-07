- Волкер: У России есть два варианта действий на Донбассе07:46
- Сегодня будет приостановлено водоснабжение 6 городов Донетчины07:31
- Все, что нужно знать о “высокоморальных скрепах ру***ого мира”: террористы разнесли медицинский пункт ВСУ под Песками07:15
- Предприниматель присвоил деньги, выделенные на ремонт детских учреждений21:30
- Права и обязанности переселенцев Донбасса: самые популярные домыслы20:10
- Российские танки в Киеве: есть опасные моменты в войне за Донбасс (ВИДЕО)19:37
- Разведка: в "лднр" готовят ротацию офицерского состава ВС РФ18:30
- Розвідники розповіли про головну проблему бойовиків на Донбасі17:32
- С декабря из Константиновки и Лисичанска пустят поезда на Западную Украину17:18
- Донецкая фильтровальная станция снова под обстрелом16:35
Волкер: У России есть два варианта действий на Донбассе
Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер считает, что у России есть два варианта действий в Донбассе: заморозить конфликт, несмотря на неизбежные расходы, или вывести свои войска и способствовать введению миротворцев. Об этом Волкер заявил, отвечая на вопрос на брифинге в Государственном департаменте, сообщает Голос Америки.
"У России есть два варианта действий на Донбассе. Если они хотят создать замороженный конфликт, как в Абхазии, Южной Осетии или Приднестровье, то это будет им дорого стоить. Однако, если захотят, они это сделают, несмотря на большие расходы", - сказал Волкер.
"Альтернатива - это когда Россия выведет свои силы и будет способствовать размещению миротворцев ООН, что принесет всем мир и позволит продвигаться в воплощении минского процесса. Это - второй сценарий", - подчеркнул спецпредставитель США.
При этом Волкер заявил, что "международное сообщество не хочет еще одного Кипра". "Не знаю, сколько лет уже находятся миротворцы на Кипре. Не думаю, что этого хочет и Украина. Она хочет восстановить суверенитет на своей территории и поэтому имеет стимулы для воплощения минских договоренностей", - сказал он.
Ранее Волкер заявлял, что США предложили Украине не подавать в Совбез ООН альтернативную российской резолюцию о миротворческой миссии в Донбассе, а попытаться сначала обсудить принципы миссии.
Теги: Россия, США, Донбасс, ООН, конфликт, миротворцы, Минские договоренности
- Миротворцы ООН сделают возможным проведение местных выборов на Донбассе, - Волкер
- Порошенко и Тиллерсон говорили о Донбассе, заложниках и санкциях для РФ
- "Абхазский сценарий" урегулирования конфликта с участием России: Геращенко рассказал, чем рискует Украина в случае ввода миротворцев на Донбасс
- У США и России произошел военный инцидент над Черным морем
- Для введения миротворческой миссии ООН на Донбассе необходимо согласие обеих сторон конфликта - Марчук
- Волкер: У России есть два варианта действий на Донбассе07:46
- Сегодня будет приостановлено водоснабжение 6 городов Донетчины07:31
- Все, что нужно знать о “высокоморальных скрепах ру***ого мира”: террористы разнесли медицинский пункт ВСУ под Песками07:15
- Предприниматель присвоил деньги, выделенные на ремонт детских учреждений21:30
- Права и обязанности переселенцев Донбасса: самые популярные домыслы20:10
- Российские танки в Киеве: есть опасные моменты в войне за Донбасс (ВИДЕО)19:37
- Разведка: в "лднр" готовят ротацию офицерского состава ВС РФ18:30
- Розвідники розповіли про головну проблему бойовиків на Донбасі17:32
- С декабря из Константиновки и Лисичанска пустят поезда на Западную Украину17:18
- Луганск останется без воды!16:51
- Волкер: У России есть два варианта действий на Донбассе07:46
- Сегодня будет приостановлено водоснабжение 6 городов Донетчины07:31
- Все, что нужно знать о “высокоморальных скрепах ру***ого мира”: террористы разнесли медицинский пункт ВСУ под Песками07:15
- В ГПУ озвучили причины, повлиявшие на решение суда по Колмогорову22:15
- Гастроэнтеролог рассказал, на каком масле полезнее жарить яичницу21:53
- Предприниматель присвоил деньги, выделенные на ремонт детских учреждений21:30
- Как определить подлинность сливочного масла: простые советы21:10
- Нардеп розповів, як влада наживається на авторському праві українців20:50
- Гройсман рассказал, «какие двери откроет» закон о приватизации в Украине20:30
- Права и обязанности переселенцев Донбасса: самые популярные домыслы20:10
- Гастроэнтеролог рассказал, на каком масле полезнее жарить яичницу21:53
- Как определить подлинность сливочного масла: простые советы21:10
- Медики подсказали, как избежать инсульта13:30
- Гороскоп на 2018 год Жёлтой Земляной Собаки от Василисы Володиной12:00
- Скоро придут морозы: как правильно ухаживать за кожей осенне-зимний период08:18
- Электронные сигареты смертельно опасны для жизни07:45
- Советы для ленивых: Как заставить лень работать на себя?07:30
- Магнитные бури в ноябре: когда ожидать и как правильно себя вести07:04
- Как утром встать с "той ноги"?22:33
- Червоне вино знижує рівень цукру у крові21:15
- Тревожные новости пришли с донбасских пунктов пропуска
- Соцсети: больницы Донецка полны ранеными боевиками, у города – мощные бои
- Донбасский фронт: появилось объяснение резкого обострения
- Донбасс SOS дал совет касательно электронного пенсионного для переселенцев
- Стоять! Что задержали в КПВВ на линии разграничения
- Сквозь линию разграничения прорвались более 30 тысяч человек
- Спецпред ОБСЕ на Минских переговорах по Донбассу выступил с важным заявлением
- Официально: сегодня боевики "ДНР" применили РСЗО, в рядах ВСУ - потери
- Опубликован новый график приема мобильного офиса Ощадбанка у линии разграничения
- Переселенцам не дают обещанного