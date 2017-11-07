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Все, что нужно знать о “высокоморальных скрепах ру***ого мира”: террористы разнесли медицинский пункт ВСУ под Песками

07.11.2017 07:15
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Все, что нужно знать о “высокоморальных скрепах ру***ого мира”: террористы разнесли медицинский пункт ВСУ под Песками

Российские гибридные войска внезапно активизировались на Донецком направлении в воскресенье, 5 ноября. Ударили и по селу Пески, где разнесли гараж и военный медицинский автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба штаба АТО.

Отмечается, что пророссийские вояки не только применяли запрещенную минскими договоренностями тяжелую артиллерию, но и сознательно били по жилым районам, критически важной инфраструктуре. Одной из таких стал медицинский пункт сил АТО. “Боевики открыто ударили, хотя наверняка знали, что эта позиция не является боевой”, - рассказал начальник медслужбы, уточнив, что террористы нанесли удар аккурат по их гаражу.

В результате прямого попадания здание охватил пожар, который, к счастью, удалось локализовать и быстро затушить. В результате обстрела никто не пострадал, чего не скажешь о медицинском автомобиле, находившемся рядом с гаражом. Он был полностью уничтожен.

“Уничтоженный медицинский автомобиль в очередной раз будет напоминать украинцам о “высоконравственных скрепах русского мира””, - отметили в штабе АТО.



Теги: Донбасс, пожар, АТО, боевики, ВСУ, обстрелы, террористы, Донецкое направление
 
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