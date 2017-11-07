Последние новости раздела
- Вблизи Мариуполя боевики стреляли из минометов12:56
- “Минус блиндаж, один куснул пирожок от снайпера и 11 звездей”, - волонтер ВСУ рассказала о тяжелых потерях террористов “Л/ДНР”12:34
- Ситуация на КПВВ 7 ноября в Донецкой области12:16
- Смертная казнь с конфискацией имущества: у Захарченко вынесли резонансный "приговор" насильнику и убийце ребенка11:56
- Военные медики попали под обстрел на Донбассе. ВИДЕО11:34
- Военные нанесли ответный удар по боевикам на Донбассе11:05
- За сутки боевики 13 раз обстреляли позиции сил АТО на Донбассе10:14
- Главарь ДНР Александр Захарченко в который раз отличился конфузом. ВИДЕО09:55
- Стало известно, почему российские наемники усилили обстрелы на Донбассе: Тымчук рассказал, с чем связано новое военное обострение в зоне АТО09:34
- “Две батареи бухла он уничтожил”, - в соцсетях поднялся дикий хохот из-за помутнения у Захарченко по поводу “уничтожения артиллерии ВСУ”08:15
Залп боевиков из «Градов» по Авдеевке. ВИДЕО
07.11.2017 13:35
Появилось видео залпа боевиков «ДНР» из «Градов» по Авдеевке. Его опубликовало военное телевидение Украины.
Напомним, в воскресенье, 5 ноября, боевики, грубо нарушая мирные договоренности, обстреляли из реактивных систем залпового огня прифронтовые населенные пункты
Донецкой области - под удар «Градов» практически одновременно попали населенные пункты Авдеевка и Опытное.
По сообщению пресс-центра Штаба АТО по Авдеевке российскими наемниками было выпущено 137, а по Опытному - 110 реактивных снарядов.
Теги: Донбасс, Авдеевка, ДНР, АТО, боевики, ВСУ, Минские договоренности
Читайте также:
- Авдеевку обстреливали четыре часа с трех сторон
- "ВСУ сравнивают нас с землей! У нас большие потери: за месяц весны, как за четыре зимы!" - командир взвода "ВС ДНР" "Погранец" о ситуации под Авдеевкой. ВИДЕО
- Жестокие провокации вблизи Донецка: боевики "ДНР" полтора часа выжигали Авдеевку - город сотрясался от мощных ударов минометов и гранатометов
- Ночью защитники Авдеевки и шахты "Бутовка" стали жертвами массированного огня террористов "ДНР" из минометов и гранатометов. ВИДЕО
- Россия готовит к зиме боевиков на Донбассе
- Оккупанты Донбасса анонсировали ад после 10 января
- Вблизи Мариуполя боевики стреляли из минометов12:56
- “Минус блиндаж, один куснул пирожок от снайпера и 11 звездей”, - волонтер ВСУ рассказала о тяжелых потерях террористов “Л/ДНР”12:34
- Ситуация на КПВВ 7 ноября в Донецкой области12:16
- Смертная казнь с конфискацией имущества: у Захарченко вынесли резонансный "приговор" насильнику и убийце ребенка11:56
- Военные медики попали под обстрел на Донбассе. ВИДЕО11:34
- Военные нанесли ответный удар по боевикам на Донбассе11:05
- За сутки боевики 13 раз обстреляли позиции сил АТО на Донбассе10:14
- Главарь ДНР Александр Захарченко в который раз отличился конфузом. ВИДЕО09:55
- Стало известно, почему российские наемники усилили обстрелы на Донбассе: Тымчук рассказал, с чем связано новое военное обострение в зоне АТО09:34
- “Две батареи бухла он уничтожил”, - в соцсетях поднялся дикий хохот из-за помутнения у Захарченко по поводу “уничтожения артиллерии ВСУ”08:15
- В Берлине "украинизировали" экскурсионные автобусы13:25
- Рабинович: Власть легко могла бы победить коррупцию, надо только перестать ее возглавлять ВИДЕО13:13
- Вблизи Мариуполя боевики стреляли из минометов12:56
- “Минус блиндаж, один куснул пирожок от снайпера и 11 звездей”, - волонтер ВСУ рассказала о тяжелых потерях террористов “Л/ДНР”12:34
- Ситуация на КПВВ 7 ноября в Донецкой области12:16
- Смертная казнь с конфискацией имущества: у Захарченко вынесли резонансный "приговор" насильнику и убийце ребенка11:56
- Военные медики попали под обстрел на Донбассе. ВИДЕО11:34
- В интернете открылся виртуальный музей Василия Стуса11:15
- Военные нанесли ответный удар по боевикам на Донбассе11:05
- В аэропорту Одессы у пассажира изъяли 43 контрабандных iPhone X10:45
- Гастроэнтеролог рассказал, на каком масле полезнее жарить яичницу21:53
- Как определить подлинность сливочного масла: простые советы21:10
- Медики подсказали, как избежать инсульта13:30
- Гороскоп на 2018 год Жёлтой Земляной Собаки от Василисы Володиной12:00
- Скоро придут морозы: как правильно ухаживать за кожей осенне-зимний период08:18
- Электронные сигареты смертельно опасны для жизни07:45
- Советы для ленивых: Как заставить лень работать на себя?07:30
- Магнитные бури в ноябре: когда ожидать и как правильно себя вести07:04
- Как утром встать с "той ноги"?22:33
- Червоне вино знижує рівень цукру у крові21:15
- Тревожные новости пришли с донбасских пунктов пропуска
- Соцсети: больницы Донецка полны ранеными боевиками, у города – мощные бои
- Донбасский фронт: появилось объяснение резкого обострения
- Донбасс SOS дал совет касательно электронного пенсионного для переселенцев
- Стоять! Что задержали в КПВВ на линии разграничения
- Сквозь линию разграничения прорвались более 30 тысяч человек
- Спецпред ОБСЕ на Минских переговорах по Донбассу выступил с важным заявлением
- Официально: сегодня боевики "ДНР" применили РСЗО, в рядах ВСУ - потери
- Опубликован новый график приема мобильного офиса Ощадбанка у линии разграничения
- Переселенцам не дают обещанного