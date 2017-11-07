Залп боевиков из «Градов» по Авдеевке. ВИДЕО

07.11.2017 13:35

Появилось видео залпа боевиков «ДНР» из «Градов» по Авдеевке. Его опубликовало военное телевидение Украины.

Напомним, в воскресенье, 5 ноября, боевики, грубо нарушая мирные договоренности, обстреляли из реактивных систем залпового огня прифронтовые населенные пункты

Донецкой области - под удар «Градов» практически одновременно попали населенные пункты Авдеевка и Опытное.

По сообщению пресс-центра Штаба АТО по Авдеевке российскими наемниками было выпущено 137, а по Опытному - 110 реактивных снарядов.