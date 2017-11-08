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“Боевики "ДНР" потеряли часть "серой зоны" и некоторые позиции”, - Ходаковский рассказал об обстановке на Донбассе
С начала января террористы “ДНР” утратили контроль над частью захваченных территорий Донецкой области: силы АТО вытеснили оккупантов и из “серой зоны”. С таким заявлением выступил один из главарей “народной республики” Александр Ходаковский, пишет “Диалог.UA”.
“Мы потеряли ряд, не то чтобы ряд..., мы потеряли некоторые позиции с начала январского обострения, т.е. практически без малого год. Мы потеряли часть серой зоны”, - заявил он.
При этом террорист признал, что прогнозировать будущее региона он не может, так как предугадать течение военных действий невозможно. “Мне странно, что мы продолжаем воевать и, абсолютно игнорируя факт установления перемирия, мы не верим, что есть перемирие, продолжаем сетовать на то, что есть определенные последствия войны…От войны такого формата устали все. Это не война, это изматывание нервной системы огромного количества людей…“, - заявил террорист.
Теги: Донбасс, ДНР, АТО, боевики, ВСУ, террористы, Ходаковский, серая зона
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