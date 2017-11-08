Бондаренко из "ПР" опозорилась заявлением о тайной сделке властей Украины и "ДНР" ради войны на Донбассе: "регионалка" поразила соцсеть наглым заявлением

08.11.2017 11:05

Одиозная "регионалка" Елена Бондаренко выдвинула "сенсационную" версию о том, что украинские власти вступили в прямой сговор с бывшим лидером боевиков "ДНР" Игорем Стрелковым-Гиркиным, передав ему чемодан денег за развязывание войны на Донбассе в 2014 году. Об этом она написала на собственной странице в социальной сети, вызвав насмешки и издевательства пользователей, передает dialog.ua.

"Регионалка" заявила, что сведениями о "договоренностях" располагает бывшая мэр Славянска Неля Штепа, якобы отвозившая документы о связи Яценюка, Турчинова и Наливайченко с боевиками "ДНР".

​Одиозная "регионалка" Елена Бондаренко выдвинула "сенсационную" версию о том, что украинские власти вступили в прямой сговор с бывшим лидером боевиков "ДНР" Игорем Стрелковым-Гиркиным, передав ему чемодан денег за развязывание войны на Донбассе в 2014 году. Об этом она написала на собственной странице в социальной сети, вызвав насмешки и издевательства пользователей. "Регионалка" заявила, что сведениями о "договоренностях" располагает бывшая мэр Славянска Неля Штепа, якобы отвозившая документы о связи Яценюка, Турчинова и Наливайченко с боевиками "ДНР".

При этом публикация "сенсационной" версии Бондаренко вызвала насмешки пользователей соцсетей. Так, известный украинский политолог Алексей Голубицкий иронично прокомментировал "заговор", заявив об отъезде "счастливой американской тещи".