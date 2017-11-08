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"Я признаю Новороссию!" - на Донбассе убит российский наемник из-под Санкт-Петербурга, убивавший украинцев ради создания "Новороссии"

08.11.2017 18:04
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"Я признаю Новороссию!" - на Донбассе убит российский наемник из-под Санкт-Петербурга, убивавший украинцев ради создания "Новороссии"

На Донбассе погиб очередной российский наемник Палагин Алексей, который приехал "охотится на укров" на Донбасс из Гатчинского района Ленинградской области России. Информацию о смерти наемника подтвердили его сослуживцы в социальных сетях, передает dialog.ua.

Российский террорист погиб в июле нынешнего года, однако о его смерти стало известно только сейчас. СМИ сообщают, что, по предварительным данным, он приехал воевать на Донбасс зимой 2015 года. Палагин регулярно публиковал фотографии с оружием в руках с Донбасса, а в социальных сетях восхвалял Путина, создание "Новороссии" и "вежливых людей" из Крыма.

Напомним, ранее донецкий блогер рассказал, как Россия бросает на произвол судьбы раненых вояк-калек, которые в большинстве своем становятся нищими и не имеют никаких шансов получить положенные им выплаты.



Теги: Донбасс, Путин, Крым, Российская Федерация, террорист, Новороссия
 
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