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Кремлевский пропагандист вызвал громкий скандал в “ДНР” – причина шокирует даже циников
Российский общественный деятель, публицист Николай Стариков опубликовал пост о материальных трудностях жителей ОРДЛО, которые за три с половиной года не снизили рождаемость. “Из Донецка это хорошо заметно, передает dialog.ua.
Дело в том, что, несмотря на материальные сложности, связанные с гражданской войной на Донбассе, в Донецке сегодня происходит настоящий демографический взрыв", - написал кремлевский пропагандист.
Слова о “благополучии” “ДНР” он подкрепил фото матери и дочери. Именно оно шокировало жителей оккупированных территорий Донбасса: пропагандист иллюстрировал свой пост снимком Кристины и ее 10-месячной Киры из Горловки, которые погибли 27 июля 2014 года.
Пользователи мгновенно отреагировали на неуместное фото, и в итоге Стариков удалил посты из всех соцсетей. “Передайте кто-то Коленьке Старикову, что он или беспринципное циничное гнилое существо или он болен на всю свою башку.. Я другого от него и не ожидал”, - написал сторонник “русского мира”, дончанин Евгений Тинянский.
Теги: Донецк, Донбасс, гражданская война, скандал, рождаемость, ДНР, ЛНР
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- В Славянске задержали боевика "ДНР"08:01
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- Последствия обстрела Донецка ужасны20:42
- Кремль зажал деньги: ДНРовцы принялись жестко экономить на людях20:24
- Боевики обстреляли позиции ВСУ из гранатометов и минометов20:11
- Кремлевский пропагандист вызвал громкий скандал в “ДНР” – причина шокирует даже циников08:36
- В Опытном сгорел склад боеприпасов боевиков08:31
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