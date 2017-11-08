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Кураторы РФ в панике из-за огромного числа проукраинских листовок в Донецке: "МГБ ДНР" лишь беспомощно срывает объявления на остановках - Тымчук
Российские кураторы серьезно обеспокоены тем, что на временно оккупированной территории Донецкой области растет число листовок проукраинского содержания. Народный депутат Украины и координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook рассказал о попытках оккупационных властей бороться с патриотами Украины на Донбассе, передает "Диалог.UA".
"Очередное появление в Донецке в массовом количестве листовок проукраинского содержания ожидаемо вызвало ажиотаж в "органах безопасности ДНР"", - комментирует ситуацию Дмитрий Тымчук. По его словам, сложившиеся обстоятельства более всех остальных беспокоят непосредственных кураторов из Кремля.
"Кураторы из ФСБ РФ заявили о недопустимости, чтобы украинское подполье чувствовало себя в Донецке, как дома", - также добавили в "Информационном сопротивлении". Более того, выяснилось, что роль так называемого "МГБ ДНР" сводилась к "сдиранию листовок на остановках общественного транспорта и с досок объявлений при помощи полиции".
Теги: Донецк, Донбасс, Российская Федерация, ДНР, листовки, Тымчук
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