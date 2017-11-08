Манекин: Меня задержали в Донецке за пост в Фейсбуке о «министре» Диком

08.11.2017 08:14

Бывший «консультант правительства ДНР» Роман Манекин, который провел 35 дней на «подвале» в Донецке сообщил некоторые подробности своих злоключений в «народной республике». Об этом Манекин сообщил на своей странице в Фейсбук, передает 62.ua.

«Конечно, я должен был написать сразу. Но надеюсь, вы меня поймете: 35 дней с серьезной травмой без медицинской помощи. За решеткой организм мобилизовался, не сбоил, а как только почувствовал волю, стали выползать еще и старые болезни», - сообщил Манекин о своем состоянии.

Так же один из вдохновителей «русской весны» в Донецке рассказал о том, как обходились в «народной республике» с его близкими и родными.

«Еще одно. Мои близкие. Возможно, они не знали, чем рисковали, когда бесстрашно вступились за меня. Я, находясь между зубьями костедробильной машины, знал это наверняка. Знаю об унижениях, которых их подвергли: папу - семидесятисемилетнего человека, офицера, ветерана МВД, кавалера семи медалей за беспорочную службу и жену - обычную домохозяйку, которая никогда ничего не знала ни моих публикациях (не дружит с Инетом), ни о моих делах», - написал Манекин.

Также Манекин рассказал, что попасть «на подвал» в «народной республике» весьма просто.

«Меня задерживали за пост в ФБ. Из двух фраз. Первая из которых - о Министре А. Диком. И единственное существенное, что интересовало дознавателей: откуда я получил сведения о возможном аресте Дикого. Все!», - отметил Манекин.

Теперь консультанта «ДНР» обвиняют в терроризме.«Официально мне было предъявлено обвинение (формулировку, кстати, узнал только вчера, поскольку в момент подписания постановления был без очков, а зачитать текст мне отказались) в "участии в организованной преступной группе, которая содействует террористической деятельности на территории республики» - написал Манекин.

Но в то же время Манекин вполне счастлив, даже дважды побывавши на «подвале» в Донецке и заключает свой пост словами «Да, здравствует Донецкая Народная Республика».

Интересно сможет ли Манекин пронести свою любовь к «республике» и после справедливого приговора «народного суда» по делу о «терроризме»?