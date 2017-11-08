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Маразм крепчал: в "ДНР" выпустили фальшивую марку с изображением Ленина
Вчера в оккупированном Донецке презентовали "почтовою марку", на которой изображен один из памятников Владимиру Ульянову. К ней прилагался специальный "революционный" конверт. Так называемое, "государственное предприятие Почта Донбасса" вчера, 7 ноября, в Донецке торжественно представила "почтовую марку" и конверт, посвященные столетию со дня октябрьского переворота, сообщает "Диалог.UA".
Об этом сообщает ряд СМИ бандитской республики. Интересно, что маркой продукт, выпущенный в Донецке, можно назвать весьма условно. Большинство стран мира являются членами Всемирного постового союза, который регистрирует новые почтовые марки и дает возможность отправлять с их помощью письма в любой уголок мира.
"ДНР"и "ЛНР" членами этого союза не являются, письма с их "марками" , являющимися на деле резанной бумагой, нереально отправить даже в Россию. Но, пророссийских сепаратистов этот факт нисколько не останавливает. Мероприятие по презентации "марки с вождем" прошло достаточно помпезно. Его посетили местные "министры" и два российских пропагандиста – Захар Прилепин и Николай Стариков.
Теги: Россия, Донецк, Донбасс, почтовая марка, Ленин, революция, ДНР
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